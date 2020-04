Credete che 50 centesimi blocchino il coronavirus?

In questi giorni si sta diffondendo la falsa sicurezza che la mascherina che distribuiranno a 50 centesimi ci proteggerà dal contagio. E' falso. Le mascherime chirurgiche da 50 centesimi non sono in grado di filtrare il virus. Il virus oltrepassa la mascherina da 50 centesimi, quella che vedete in questa pagina web. Solo le mascherine molto filtranti sono in grado di tenere lontano il virus, ma non sono quelle che verranno diffuse.

Si sta pertanto diffondendo la falsa sicurezza che basta indossare la mascherina chirurgica per non essere contagiati e riprendere le attività come prima.

Si sta pertanto diffondendo la falsa sicurezza che basta indossare la mascherina chirurgica per non essere contagiati e riprendere le attività come prima.

Non date pertanto ascolto a chi - mi riferisco a Salvini - è passato dalla mascherina (non richiesta dagli scienziati) alla ripartenza delle attività (contro i pareri degli scienziati).

Non date pertanto ascolto a chi - mi riferisco a Salvini - è passato dalla mascherina (non richiesta dagli scienziati) alla ripartenza delle attività (contro i pareri degli scienziati).

Il mito della mascherina che ci mette al sicuro dal coronavirus è l'emblema di un'Italia che non studia, non conosce, non comprende e che crede nelle fake news a tutto spiano. Chi crede nelle promesse elettorali di Salvini è ovvio che creda anche nel potere protettivo delle mascherine da 50 centesimi.

Il mito della mascherina che ci mette al sicuro dal coronavirus è l'emblema di un'Italia che non studia, non conosce, non comprende e che crede nelle fake news a tutto spiano. Chi crede nelle promesse elettorali di Salvini è ovvio che creda anche nel potere protettivo delle mascherine da 50 centesimi.