La canzone di Lennon Happy Xmas (war is over) Questa canzone è nata come protesta contro la guerra in Vietnam ma è poi diventata un invito a trasformare il Natale in un impegno di pace. Colleghiamo alla canzone anche delle slides sulla Tregua di Natale del 1914 quando i soldati tedeschi e inglesi uscirono dalle trincee per fraternizzare Redazione PeaceLink 25 dicembre 2020

smettiamola di combattere. Questa canzone è nata come protesta contro la guerra in Vietnam ma è poi diventata un invito a trasformare il Natale in un impegno di pace. "La guerra è finita, se tu lo vuoi", viene ripetuto più volte nella canzone. Per un Natale di pace, Happy Xmas, war is over (la guerra è finita) Autore: Redazione PeaceLink Chiudi Cio che avvenne nel Natale del 1914 durante la Prima Guerra Mondiale (i soldati che uscirono dalla trincee per fraternizzare) si collega molto bene allo spirito di questa canzone. Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia (Joyeux Noël) è un film diretto da Christian Carion che racconta quella storia della tregua di Natale durante la prima guerra mondiale, fra soldati di opposte trincee, tedeschi e inglesi. Qui potete scaricare le slides sulla Tregua di Natale del 1914.

Note: Buon Natale (La Guerra è Finita) - John Lennon



Così questo è il Natale,

e cosa hai fatto?

un altro anno è passato

ed uno nuovo è appena iniziato

e così questo è il Natale

spero che ti diverta

con il più vicino e il più caro

col più vecchio e il più giovane



un felice Natale

e un meraviglioso anno nuovo

speriamo che sia davvero un buon anno

senza alcuna paura



e così questo è il Natale (la guerra è finita)

per i deboli e per i forti (se lo vuoi)

per i ricchi e per i poveri (la guerra è finita)

il mondo è così sbagliato (se lo vuoi)

e così buon Natale (la guerra è finita)

per i neri e per i bianchi (se lo vuoi)

per i gialli e per i neri (la guerra è finita)

fermiamo tutte le guerre (adesso)



un felice Natale

e un meraviglioso anno nuovo

speriamo che sia davvero un buon anno

senza alcuna paura



così questo è il Natale (la guerra è finita)

e cosa hai fatto? (se lo vuoi)un altro anno è passato (la guerra è finita)

ed uno nuovo è appena iniziato (se lo vuoi)

e così questo è il Natale (la guerra è finita)

spero che ti diverta (se lo vuoi)

con il più vicino e il più caro (la guerra è finita)

col più vecchio e il più giovane (adesso)



un felice Natale

e un meraviglioso anno nuovo

speriamo che sia davvero un buon anno

senza alcuna paura



la guerra è finita, se lo vuoi

la guerra è finita, adesso



buon Natale.