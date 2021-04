Pacifisti e testimoni di pace

Le donne e gli uomini che si sono battuti contro le guerre e che hanno promosso la cultura della pace in Italia e nel mondo. Un elenco ordinato dalla A alla Z che comprende anche chi è stato perseguitato per le proprie idee nonviolente.

Lo studio della storia nella scuola tende a far maturare negli studenti l'idea che non vi siano stati personaggi positivi. Spesso i ragazzi non sanno rispondere quando si chiede loro quali siano le persone che hanno dato un contributo al progresso della società umana e dei valori ideali più importanti.

Ecco perché è importante creare un archivio di esempi positivi.

Qui trovate coloro che si sono battuti contro la guerra, che si sono considerati pacifisti o che sono stati semplicemente testimoni di pace. In questo elenco sono compresi anche personaggi che nella loro vita lo hanno fatto solo in parte, ma che - in quel lasso di tempo - per il loro contributo e la loro notorietà hanno fatto maturare consapevolezza e impegno in tanti.

Altri invece hanno dedicato tutta la loro vita a diffondere le idee della pace, del dialogo fra i popoli, della nonviolenza, del disarmo e dell'opposizione alle guerre di conquista.

E' stato dato anche spazio al mondo della cultura.

Non mancano le contraddizioni. Ci sono personaggi che sono cambiati e non hanno saputo mantenere la coerenza. Non per questo può essere ignorato il contributo positivo fornito, e magari contraddetto. E vi sono anche coloro i quali si sono pentiti e da quella crisi di coscienza hanno maturato una nuova consapevolezza pacifista od comunque orientata alla pace e al disarmo.

L'elenco comprende una notevole varietà di personaggi e verrà ulteriormente ampliato e arricchito.

Costituisce un punto di partenza per approfondimenti e ricerche.

Ci sono tante carenze e inevitabili "buchi", probabilmente clamorosi. Ma occorreva cominciare con un elenco, e questo è stato fatto.

A

B

C

D

E

Shirin Ebadi

Albert Einstein

Erasmo da Rotterdam

Étienne de La Boétie

F

G

H

I

J

K

L

M