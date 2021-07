Victor Schoelcher, l’antischiavista

Victor Schoelcher Chiudi

Politico e giornalista francese, nato nel 1804 a Parigi, morto il 1893 a Houilles.

Nel 1828, durante un viaggio d’affari, il francese Victor Schoelcher visita Messico, Florida, Luisiana e Cuba. Scoperto l’ignobile trattamento riservato agli schiavi, decide di mettersi alla guida della lotta abolizionista. Nominato segretario di Stato nel governo provvisorio della neonata Seconda Repubblica, il 27 aprile del 1848 firma il decreto di abolizione della schiavitù nelle colonie francesi. Ma il governo rifiuta la sua proposta di indennizzare gli ex schiavi e di attribuire loro dei lotti di terreno. Cosa scrivevano sulla schiavitù "In verità, se ciascuno strumento sapesse, in risposta a un ordine o per una sorta di presentimento, portare a termine l’opera che gli tocca — come, a quanto si dice, facevano le statue di Dedalo e i tripodi di Efesto che, come dice il poeta, da soli entravano nell’assemblea divina —, e se, allo stesso modo, le spole e i plettri tessessero e suonassero da sé, né gli architetti dovrebbero far ricorso ai muratori, né i padroni agli schiavi". Aristotele, IV secolo a.C. “La ragione che induce un negro a fuggire dal padrone è, in molti casi, una malattia della mente: tuttavia è facilmente curabile. Con appropriati consigli medici, questa fastidiosa abitudine che molti schiavi hanno di scappare via può essere quasi interamente prevenuta”. Samuel A. Cartwright (chirurgo e psicologo) New Orleans Medical Journal (1851)

L’umanista

Victor Schoelcher lotta anche contro la pena di morte, per il miglioramento della condizione delle donne e per la protezione dei bambini.

Durante la guerra franco-prussiana del 1870, si pronuncia a favore del pacifismo e dell’alleanza dei popoli.

Schiavitù

Uno schiavo appartiene al padrone, che lo obbliga a lavorare gratuitamente e lo costringe a obbedire con la violenza e la paura. Può essere venduto, noleggiato, regalato, scambiato o affrancato (che significa liberato).

La schiavitù ha avuto varie giustificazioni.

Oggi la schiavitù è vietata da una Convenzione ONU.

Decreto

“La schiavitù è un attentato contro la dignità umana” (decreto del 1848). Mette fine a quasi duecento anni di tratta degli schiavi in Francia.

Ideali

Padre dell’abolizione della schiavitù nelle colonie francesi.

Martinica

E’ stato eletto due volte deputato della Martinica (isola caraibica delle Piccole Antille) nel 1848 e nel 1871.

Antischiavismo

