Pablo Picasso, l’artista che ripudiava la guerra

Dipinse Guernica, dopo il bombardamento nazista del 1937. Quel quadro rappresentava in maniera plastica e simbolica l’orrore devastante della guerra. Mise la sua fama al servizio della pace e del disarmo. Celebri divennero le sue colombe della pace.

Pittore e scultore spagnolo. Nasce a Malaga nel 1881. Muore nel 1973.

Pablo Picasso l’artista geniale

Considerato il più grande artista del Novecento, non esita a mettere il suo straordinario talento a servizio della pace. Nel 1937 dipinge una delle più celebri tele, Guernica, che simboleggia l’orrore della guerra. Nel 1949 realizza la sua prima colomba della pace in occasione della mostra del Congresso mondiale dei partigiani della pace a Parigi. In seguito ne disegna molte altre e contribuisce a fare della colomba un vero e proprio simbolo universale di pace.

Ideali

Testimone dei drammi e delle guerre del Novecento, mise la sua fama al servizio della pace e del disarmo. "Ossario". L'ossario (o Il carnaio) di Pablo Picasso è un'opera discriminante nell'ambito dell'arte della memoria. Infatti, prima ancora che si crei una memoria visiva degli orrori dello sterminio, il pittore spagnolo delinea l'attitudine artistica al ricordo della Shoah. In un certo senso, si può affermare che Picasso fondi la memoria artistica della Shoah poiché, se è vero che già esistevano le opere degli artisti detenuti nei campi, è da quel momento che l'immaginario visivo dell'evento inizi

Riferimenti

Morto a 91 anni, Picasso è un testimone eccezionale del suo tempo. Dipinge “L’Ossario”, dedicato allo sterminio degli ebrei (1945), e “Massacro in Corea” (1951).