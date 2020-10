Lo scapigliato che ripudiava la guerra

Iginio Ugo Tarchetti fu un esponente della Scapigliatura. Da soldato partecipò alla repressione del brigantaggio meridionale, ma rimase scandalizzato dalla brutalità dell'esercito. Fece scalpore la denuncia della violenza militare nel suo libro "Una nobile follia", in cui elogiò la diserzione.

PeaceLink ha aderito alla campagna Scuole Smilitarizzate. Si allega a questa pagina web un materiale di facile uso didattico, già impaginato.

Consiglio vivamente, per chi partecipa alla campagna, di cominciare l’anno scolastico, per le quinte, con lo studio della Scapigliatura, in particolare è importante studiare Tarchetti.

Nel suo romanzo “Una nobile follia” espone tutto il suo ripudio per la guerra e la violenza degli eserciti dopo aver partecipato, da militare, alla repressione dei briganti nel Sud (lo scrittore aveva prestato servizio nell’Italia Meridionale, prima a Foggia, a Lecce e poi a Taranto).

Si legge su Wikipedia: “Attraverso quell'esperienza arrivò a concepire questo libro, un libro che propugna l'idea dello smantellamento degli eserciti, esalta la diserzione e chiede a gran voce l'uguaglianza tra gli uomini di tutte le nazioni, idee che, al tempo di pubblicazione, erano considerate da gran parte dell'opinione pubblica, scandalose, immorali e sovversive”.

Nella prefazione della seconda edizione di "Una nobile follia", pubblicata nel 1869, si legge: