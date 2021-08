Antonella Palmisano, la nostra prima campionessa olimpionica di marcia!

Muoveva i primi passi, è quasi il caso di dire, nell'A.S.D. Atletica "Don Milani" con il mister Tommaso Gentile e non soltanto venivo a sapere dei suoi successi dalle compagne di classe, con le quali parlava durante la ricreazione, ma non siamo mai riusciti/e a farle un'intervista per il Giornalino scolastico dell’allora Scuola Media “A. Manzoni”.

Dire che era timida o comunque molto riservata e modesta è poco e tutta la sua semplicità e il suo essere capatosta, come si dice qui a Mottola per indicare una persona con una forte determinazione, sono state sempre la sua cifra.

Anche per questo è tra le atlete che hanno firmato il Manifesto per la Comunicazione non ostile per lo sport.

Bandierina, uno dei gadget distribuiti durante la festa. Chiudi

E così, mentre tu insegni a scrivere in Italiano corretto e a conoscere e studiare Storia e Geografia, lei, Antonella Palmisano, è entrata direttamente nella Geografia del mondo e ha fatto e scritto una delle più belle pagine della Storia dell’Atletica, e dello Sport più in generale, vincendo a Sapporo la medaglia d’oro per i 20 km di marcia femminile alle Olimpiadi di Tokyo, prima in assoluto nella provincia di Taranto, con una gara condotta in testa sin dai primi momenti, sempre con eleganza e compostezza come amano commentare i telecronisti, perfetta, senza un richiamo, regalandosi e letteralmente mettendosi al collo prima la grande bandiera italiana, correndo come “Super Antonella”, e poi la medaglia d’oro nel giorno del suo trentesimo compleanno.

Antonella è la prima atleta italiana a vincere un oro olimpico nella marcia e terza di sempre a prendere la medaglia, dopo l’argento di Elisabetta Perrone nella 10km ad Atlanta 1996 e il bronzo di Elisa Rigaudo nella 20km a Pechino 2008. E', inoltre, la prima volta nella Storia per l’Italia in cui le due 20 km di marcia, vinte da Stano per la maschile e da lei per la femminile, vengono portate a casa tra l’altro da due pugliesi.

Un momento della festa dedicata ad Antonella Palmisano, presso le Terrazze di Mezzogiorno. Autore: Virginia Mariani Chiudi

Venerdì 13 a Mottola è stata la serata dell’accoglienza emozionata e festosa, iniziata alle 19:00 sul palazzo del Municipio, anche con i presidenti della Provincia e della Regione, oltre che con le massime autorità della Finanza, passando dalla gremita piazza principale per arrivare nel punto panoramico delle Terrazze di Mezzogiorno fino alle 23:00. E’ stata un’enorme festa condotta da Matteo Schinaia in cui risuonavano in continuazione i “Grazie, Antonella!”, da parte anche dei cantautori Aldo Losito e Frankavilla, della Pro Loco Mottola e della Coldiretti, per questa meravigliosa ragazza che non dimentica mai le sue origini, la famiglia e il nonno e le nonne, come ha voluto precisare negli ulteriori ringraziamenti finali, e che alla mia domanda “Cosa consiglieresti alle giovani che intraprendono la carriera sportiva e che per timidezza, insicurezza o per le immancabili difficoltà si scoraggiano?” ha risposto che è proprio nello spirito dello sport la spinta a ricominciare, trovando spazi e tempi nei quali esprimersi al meglio e raggiungere gli obiettivi prefissati, sport che, con i sacrifici che comporta, aiuta a vivere e affrontare proprio la vita con tutte le sue difficoltà, come questo periodo di pandemia:"Sono caduta tante volte pure io, però lo sport insegna a rialzarsi e a farlo più forte!".

Un momento dalla festa dedicata ad Antonella Palmisano, presso le Terrazze di Mezzogiorno. Chiudi

Lei, novella Tom Fitzgerald, il progettista Disney, che ha sognato la sua gara e “…volendo fare proprio quel tipo di gara” il 6 agosto ha grandemente trionfato, sta facendo ora sognare il suo piccolo paese che con lei vuole riscattarsi e rinascere in questo “momento magico per l’Italia” (e per la Puglia!), come ha detto subito dopo la gara che l’ha vista continuare a saltellare e correre di gioia, nell’intervista nella quale ci ha fatto ancora e di più piangere di gioia con il suo “Ciao, Mottola!”.