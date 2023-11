Fioriscono le piattaforme di Intelligenza Artificiale

Queste sono solo alcune delle numerose piattaforme di IA disponibili sul mercato. L'IA sta diventando sempre più potente e versatile, e possiamo aspettarci di vedere ancora più piattaforme innovative emergere in futuro.

Le piattaforme di IA: una panoramica

L'intelligenza artificiale (IA) sta diventando sempre più presente nelle nostre vite, e questo vale anche per il mondo digitale. Esistono infatti numerose piattaforme di IA che offrono una vasta gamma di funzionalità, dalle semplici attività di amministrazione alle complesse operazioni creative.

In questo articolo, vedremo insieme cosa sono e che cosa fanno alcune delle principali piattaforme di IA.



ChatGPT

ChatGPT è una piattaforma di chatbot di IA sviluppata da OpenAI. Consente agli utenti di creare chatbot personalizzati che possono conversare con le persone in modo realistico. ChatGPT può essere utilizzato per una varietà di scopi, tra cui l'assistenza clienti, l'istruzione e il divertimento.

Dall-e

Dall-e è una piattaforma di intelligenza artificiale generativa sviluppata da OpenAI. Consente agli utenti di creare immagini realistiche da una descrizione testuale. Dall-e può essere utilizzato per una varietà di scopi, tra cui la creazione di contenuti creativi, la progettazione grafica e la ricerca scientifica.

Synthesia

Synthesia è una piattaforma di intelligenza artificiale di sintesi vocale sviluppata da Synthesia Inc. Consente agli utenti di creare voci artificiali realistiche da testo e codice. Synthesia può essere utilizzata per una varietà di scopi, tra cui la creazione di contenuti multimediali, la formazione e l'assistenza clienti.

GoCharlie

GoCharlie è una piattaforma di intelligenza artificiale per la creazione di video di IA sviluppata da GoCharlie Inc. Consente agli utenti di creare video realistici da testo e codice. GoCharlie può essere utilizzata per una varietà di scopi, tra cui la creazione di contenuti multimediali, la formazione e l'assistenza clienti.

Thispersondoesnotexist

Thispersondoesnotexist è un sito web che genera immagini di persone che non esistono. Il sito utilizza un'intelligenza artificiale generativa per creare immagini realistiche di persone che non sono state registrate in alcun database.

Notion AI

Notion AI è una piattaforma di intelligenza artificiale per la creazione di contenuti creativi sviluppata da Notion AI Inc. Consente agli utenti di creare contenuti creativi, come poesie, codice, script, brani musicali, e-mail e lettere, utilizzando un'intelligenza artificiale generativa.

Midjourney

Midjourney è una piattaforma di intelligenza artificiale per la creazione di immagini e testo sviluppata da Midjourney Inc. Consente agli utenti di creare immagini e testo realistici utilizzando un'intelligenza artificiale generativa.

Tome

Tome è una piattaforma di intelligenza artificiale per la creazione di contenuti creativi sviluppata da Tome Inc. Consente agli utenti di creare contenuti creativi, come poesie, codice, script, brani musicali, e-mail e lettere, utilizzando un'intelligenza artificiale generativa.

Superhuman

Superhuman è una piattaforma di intelligenza artificiale per la posta elettronica sviluppata da Superhuman Inc. Consente agli utenti di gestire la propria posta elettronica in modo più efficiente utilizzando un'intelligenza artificiale che ordina e classifica automaticamente le e-mail.

Namelix

Namelix è una piattaforma di intelligenza artificiale per la generazione di nomi sviluppata da Namelix Inc. Consente agli utenti di generare nomi realistici per persone, aziende, prodotti e servizi utilizzando un'intelligenza artificiale.

Cleanup

Cleanup è una piattaforma di intelligenza artificiale per la rimozione del rumore dal testo sviluppata da Cleanup Inc. Consente agli utenti di rimuovere errori grammaticali, ortografici e di battitura dal testo utilizzando un'intelligenza artificiale.

FaceTune

FaceTune è un'app di intelligenza artificiale per la modifica delle foto sviluppata da FaceTune Inc. Consente agli utenti di modificare le proprie foto per migliorarne l'aspetto utilizzando un'intelligenza artificiale.

Oberdub

Oberdub è un'app di intelligenza artificiale per la creazione di effetti sonori sviluppata da Oberdub Inc. Consente agli utenti di creare effetti sonori realistici utilizzando un'intelligenza artificiale.

Ecco i link a tutti i siti citati:

https://chat.openai.com/

https://openai.com/dall-e-2/

https://www.synthesia.io/

https://gocharlie.ai?fpr=gaito

https://thispersondoesnotexist.com/

https://www.notion.so/product/ai

https://midjourney.com/

https://tome.app/

https://superhuman.com/

https://namelix.com/

https://cleanup.pictures/

https://www.facetuneapp.com/

https://www.descript.com/overdub