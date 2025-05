Sarebbe una fake new la lettera del Presidente del Burkina Faso Traoré a Papa Leone XIV

A Sua Santità La presunta lettera del presidente Traoré (Burkina Faso) a papa Leone XIV Fonte: Youtube Chiudi



Non le scrivo da un palazzo, né dalle comodità di ambasciate straniere, ma dal suolo della mia patria, la terra del Burkina Faso, dove la polvere si mescola al sangue dei nostri martiri e gli echi della rivoluzione sono più forti del ronzio dei droni stranieri sopra le nostre teste.

Non le scrivo come un uomo in cerca di approvazione, né come uno invischiato in convenevoli diplomatici. Le scrivo come un figlio dell’Africa, audace, ferito, indomito.

Ora lei è il padre spirituale di oltre un miliardo di anime, inclusi milioni qui in Africa. Lei eredita non solo una chiesa, ma una missione. E in questo momento di transizione, mentre il fumo bianco aleggia ancora sui tetti del Vaticano, devo inviare questa lettera attraverso mari e deserti, oltre guardie e cancellate, direttamente al suo cuore, perché la storia lo esige, perché la verità lo impone, perché l’Africa, ferita e in rivolta, ci sta guardando.

Ibrahim Traoré al Papa Leone XIV. Comincia così una presunta lettera del Presidente del Burkina FasoTraoré al Papa Leone XIV. Qui il testo integrale