Intelligenza Artificiale e Traduzione Automatica

La Traduzione Automatica basata sull'Intelligenza Artificiale non può sostituire completamente i traduttori umani, ma può essere un valido strumento di supporto e integrazione per la traduzione professionale.

L'intelligenza artificiale (IA) e la traduzione automatica (TA) sono due campi strettamente correlati, che si occupano di creare e usare sistemi informatici capaci di comprendere e produrre il linguaggio naturale. L'IA applicata alla TA si basa su metodi e algoritmi che permettono alle macchine di apprendere da grandi quantità di dati linguistici e di generare traduzioni accurate e fluide tra diverse lingue. Esistono diversi tipi di TA basata sull'IA, tra cui:

- La traduzione automatica basata su regole (RBMT), che si basa su regole linguistiche e dizionari per tradurre un contenuto. (1)

- La traduzione automatica statistica (SMT), che si basa su modelli statistici e probabilistici per tradurre un contenuto. (2)

- La traduzione automatica ibrida (HMT), che combina la RBMT e la SMT per sfruttare i vantaggi di entrambi i metodi. (2)

- La traduzione automatica neurale (NMT), che si basa sull'intelligenza artificiale e usa le reti neurali per generare traduzioni. (2)(4)

La TA basata sull'IA ha fatto grandi progressi negli ultimi anni, grazie all'aumento della disponibilità di dati, alla potenza di calcolo e alle innovazioni tecnologiche. Alcuni esempi di software di TA che utilizzano l'IA sono Google Translation, DeepL, SYSTRAN e Copilot. (1)(2)(3)

La TA basata sull'IA ha molti vantaggi, tra cui:

Con le app di traduzione automatica e i cellulari è possibile far comunicare persone di nazioni diverse abbattendo le barriere linguistiche Chiudi

- La velocità di traduzione, che permette di tradurre grandi quantità di contenuti in poco tempo.

- La qualità di traduzione, che si avvicina sempre di più a quella umana, soprattutto con la NMT, che tiene conto del contesto e della coerenza del testo.

- La copertura di traduzione, che permette di tradurre tra molte lingue, anche quelle meno diffuse o complesse.

- La flessibilità di traduzione, che permette di adattare la traduzione alle esigenze specifiche degli utenti, come il registro, lo stile, il tono, il dominio, ecc.

Tuttavia, la TA basata sull'IA ha anche alcuni limiti, tra cui:

- La dipendenza dai dati, che rende la qualità della traduzione influenzata dalla quantità e dalla qualità dei dati disponibili per l'apprendimento automatico.

- La perdita di informazioni, che può causare errori di traduzione dovuti a ambiguità, polisemia, ironia, metafore, espressioni idiomatiche, ecc.

- La mancanza di revisione, che può rendere la traduzione non adeguata a certi scopi o contesti, come quelli legali, medici, accademici, ecc.

Per questi motivi, la TA basata sull'IA non può sostituire completamente i traduttori umani, ma può essere un valido strumento di supporto e integrazione per la traduzione professionale. (1)(4)



(1) L’impatto dell'Intelligenza Artificiale sul futuro della traduzione. https://www.traducta.it/notizie/impatto-intelligenza-artificiale-traduzione.

(2) Il futuro della traduzione automatica e i suoi vantaggi - lionbridge. https://www.lionbridge.com/it/blog/translation-localization/the-future-of-language-technology-the-future-of-machine-translation/.

(3) Traduzioni e intelligenza artificiale: cosa aspettarci tra 10 anni. https://lingualconsultancy.it/blog/IA-sostituira-traduttori-umani.

(4) Machine Translation: l’intelligenza artificiale al servizio della .... https://nexocorp.com/it/machine-translation-lintelligenza-artificiale-al-servizio-della-traduzione/.