E' in discussione l'AI Act e ho letto che ci sono pareri divergenti in merito in Europa. Perché? AI act Fonte: UE

RISPOSTA DI BARD

I pareri divergenti sull'AI Act in Europa riguardano principalmente due aspetti: il livello di regolamentazione e il bilanciamento tra gli interessi di sicurezza e quelli di innovazione.

Livello di regolamentazione

La proposta di AI Act prevede un livello di regolamentazione molto elevato per alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale, come quelle che possono avere un impatto significativo sui diritti fondamentali delle persone, sulla sicurezza o sull'ambiente. Queste applicazioni sono classificate come "a rischio elevato" e sono soggette a una serie di requisiti rigorosi, tra cui la trasparenza, la responsabilità e il divieto di utilizzo per determinate finalità, come la profilazione razziale o la sorveglianza di massa.

Alcuni soggetti, come le imprese tecnologiche, ritengono che questo livello di regolamentazione sia eccessivamente restrittivo e possa ostacolare l'innovazione. Altri, invece, come le organizzazioni non governative, ritengono che non sia abbastanza stringente e che non garantisca adeguatamente la protezione dei diritti fondamentali.

Bilanciamento tra sicurezza e innovazione

Un altro aspetto controverso dell'AI Act è il bilanciamento tra gli interessi di sicurezza e quelli di innovazione. La proposta prevede che le autorità governative possano utilizzare applicazioni di intelligenza artificiale a rischio elevato per scopi di sicurezza, ma solo se rispettano determinati requisiti.

Alcuni soggetti, come le organizzazioni per i diritti umani, ritengono che questo equilibrio sia sbilanciato a favore della sicurezza e che possa portare a un uso eccessivo dell'intelligenza artificiale per scopi di sorveglianza. Altri, invece, ritengono che sia necessario garantire alle autorità governative gli strumenti necessari per proteggere la sicurezza dei cittadini.

In conclusione, i pareri divergenti sull'AI Act in Europa riflettono la complessità e la portata delle questioni sollevate da questa tecnologia. La proposta di regolamento è un passo importante verso la regolamentazione dell'intelligenza artificiale in Europa, ma è probabile che il dibattito sui suoi contenuti continuerà anche dopo l'approvazione definitiva.

RISPOSTA DI COPILOT