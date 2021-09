"Non vogliamo la fabbrica di bombe"

Testo di riferimento sul nucleare civile e militare nel mondo

L’Atlante dell’uranio è per tutti noi, amici della nonviolenza, della pace come lotta alle disuguaglianze sociali e del disarmo un testo di riferimento attuale, valido per comprendere che il nucleare non è assolutamente uno sbiadito ricordo del passato, ma una minaccia sempre attuale e molto dannosa

30 maggio 2021 - Laura Tussi