Testimonianza di un’esperienza professionale per la riconversione dell’industria militare

Elio Pagani descrive la sua obiezione di coscienza alla produzione militare. E' una ricostruzione storica della vertenza Aermacchi del 1988, culminata in una piattaforma che chiedeva il controllo dell'esportazione di armi e la diversificazione produttiva, sostenuta dai lavoratori.

Elio Pagani descrive il contesto storico e le iniziative sindacali volte a sensibilizzare e mobilitare i lavoratori sugli impatti della produzione bellica e a ottenere leggi sul controllo dell'export di armi. Egli racconta la vertenza Aermacchi del 1988, culminata in una piattaforma che chiedeva il controllo dell'esportazione di armi e la diversificazione produttiva, sostenuta dai lavoratori.

Elio Pagani evidenzia come la sua obiezione di coscienza alla produzione militare abbia sollecitato il processo di riconversione, sebbene esso sia stato successivamente interrotto da dinamiche aziendali e politiche. Infine, offre spunti per l'azione attuale, sottolineando la necessità del disarmo, della chiusura delle fabbriche belliche e di una rifondazione delle Nazioni Unite per garantire la pace.