Armi nucleari: no al "primo uso"

In una lettera aperta, eminenti leader sollecitano le nazioni ad adottare politiche per ridurre i pericoli nucleari ed eliminare le armi nucleari. L'adozione di politiche di non-primo uso potrebbero aprire la porta a negoziati per la completa eliminazione delle armi nucleari.

In una lettera aperta, eminenti leader sollecitano le nazioni ad adottare politiche per ridurre i pericoli nucleari ed eliminare le armi nucleari

(Praga, Repubblica ceca, 24 gennaio 2022) Una lettera aperta che sollecita gli stati dotati di armi nucleari ad adottare politiche di non primo uso e altre politiche per assicurare che non venga mai combattuta una guerra nucleare è stata approvata da eminenti firmatari ed è stata consegnata oggi ai leader dei "cinque paesi nucleari" o N5 - Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti (noti anche come i P5 perché sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU) - e ai leader degli altri 185 paesi che sono Stati parte dell’NPT.

La lettera aperta, intitolata "Adempiere all’NPT: dalle minacce nucleari alla sicurezza umana", è stata organizzata da NoFirstUse Global, una rete globale di organizzazioni, accademici, politici e sostenitori della società civile. Finora è stata approvata da oltre 1000 firmatari di vari paesi, tra cui ex ministri del governo, ambasciatori e parlamentari, due ex presidenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ex comandanti militari, premi Nobel, scienziati di spicco, leader religiosi, imprenditori e rappresentanti di spicco delle organizzazioni della società civile di tutto il mondo.

La data di consegna di oggi è significativa perché il 24 gennaio è l'anniversario della primissima risoluzione delle Nazioni Unite del 1946, passata per consenso, che ha adottato l'obiettivo universale di eliminare tutte le armi nucleari.

La Lettera aperta chiede agli stati possessori di armi nucleari di porre fine alla corsa agli armamenti nucleari fermando la produzione di armi nucleari, di eliminare gradualmente il ruolo delle armi nucleari nelle politiche di sicurezza iniziando ad adottare politiche di non primo uso, di impegnarsi ad eliminare le loro armi nucleari non più tardi del 2045 - il 75° anniversario dell’NPT, e di spostare i bilanci e gli investimenti pubblici dall'industria delle armi nucleari al sostegno della salute pubblica, alla stabilizzazione del clima e allo sviluppo sostenibile. Ricorda agli Stati firmatari dell’NPT che hanno l'obbligo legale e morale di prevenire la guerra nucleare e di lavorare in buona fede per raggiungere un mondo senza armi nucleari, e anche che attualmente hanno delle opportunità per farlo.

"Le opzioni di primo uso stanno letteralmente giocando con il fuoco in situazioni molto infiammabili, e hanno quasi portato all'inizio di una guerra nucleare per errore o errore di calcolo", afferma la lettera aperta. "Dichiarazioni unilaterali di non primo uso, accordi bilaterali di non primo uso e/o un accordo multilaterale di non primo uso possono ridurre questi rischi... Questi possono essere seguiti da una ristrutturazione delle forze nucleari e da controlli operativi per implementare le politiche di non primo uso, e per costruire credibilità e fiducia nelle politiche per ridurre ulteriormente i rischi nucleari. E soprattutto, l'adozione di politiche di non-primo uso o di scopo unico potrebbe aprire la porta agli stati armati nucleari e ai loro alleati per unirsi ai negoziati per la completa eliminazione delle armi nucleari".

La lettera aperta è stata sollecitata dalle crescenti tensioni tra gli stati dotati di armi nucleari, con le loro armi nucleari in uno stato di alta prontezza, e una rinnovata corsa agli armamenti nucleari in cui tutti i paesi N5/P5 stanno modernizzando i loro arsenali nucleari. Queste condizioni hanno aumentato il rischio che scoppi una guerra nucleare, sia per dolo (escalation intenzionale), sia per errore di calcolo, sia per disinformazione, sia per malafede (uso non autorizzato), sia per malfunzionamento (uso accidentale).

La settimana scorsa il Bulletin of Atomic Scientists ha annunciato che il suo Doomsday Clock sarebbe rimasto fissato a 100 secondi dalla mezzanotte per il terzo anno consecutivo - più vicino alla mezzanotte che mai nella sua storia - attestando un continuo alto livello di rischio dagli arsenali nucleari e dalle politiche nucleari di oggi.

Il 3 gennaio 2022, i paesi N5/P5 hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in preparazione della Conferenza di revisione dell’NPT del 2022 (ora rinviata ad agosto a causa del Covid-19) in cui affermano che "una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta". Ma la dichiarazione ha anche riaffermato il ruolo delle armi nucleari nelle loro politiche di sicurezza.

Oggi, i sostenitori della Lettera aperta hanno commentato queste condizioni attuali come segue:

"Le armi nucleari minacciano le generazioni attuali e future", ha detto Maria Fernanda Espinosa, ex ministro degli Esteri dell'Ecuador e presidente della 73a Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Non possono risolvere i conflitti tra i paesi, e sono controproducenti per le questioni di sicurezza umana di oggi e di domani - la pandemia di COVID, la crisi climatica, la sicurezza alimentare, la sicurezza informatica e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. È tempo di rispettare l’NPT e l'obiettivo stabilito dall'ONU nel 1946 di eliminare le armi nucleari a livello globale".

"Le tensioni generate dalla situazione in Iran, dalla questione nordcoreana, dal rapido aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico e da altre questioni critiche hanno reso la possibilità di una guerra nucleare più probabile oggi che 10-15 anni fa", ha detto l'ambasciatore Thomas Graham Jr. presidente del Global Security Institute Nonpartisan Security Group e capo della delegazione degli Stati Uniti alla conferenza di revisione ed estensione dell’NPT del 1995. "Un modo significativo per affrontare questo problema è che gli Stati Uniti dichiarino formalmente che non useranno mai le armi nucleari per primi, e chiedano agli altri Stati dotati di armi nucleari di unirsi a tale impegno".

"E' giunto il momento che i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU si siedano e discutano seriamente su come ridurre i rischi di guerra nucleare, includendo concetti come Non primo Uso e Unico Scopo", ha detto Lord David Hannay, co-presidente del gruppo parlamentare All Party del Regno Unito sulla sicurezza globale e la non proliferazione ed ex ambasciatore del Regno Unito presso le Nazioni Unite e l'Unione Europea. "Dopo tutto sono passati solo pochi giorni da quando hanno riaffermato collettivamente il punto di vista di Reagan / Gorbaciov che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta".

"Abbracciare il ‘Non Primo Uso’ è la cartina di tornasole", ha detto Gareth Evans, fondatore dell'Asia-Pacific Leadership Network ed ex ministro degli esteri dell'Australia. Senza questo, la dichiarazione del P5 che "una guerra nucleare non può mai essere vinta e non deve mai essere combattuta", per quanto attesa e benvenuta, è solo vuota retorica".

"Il Trattato di non proliferazione è stato rispettato dai paesi non nucleari, ma i paesi nucleari non hanno rispettato i loro obblighi", ha detto il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021. "Come cittadino di un paese non nucleare sono particolarmente offeso dal loro rifiuto di iniziare i negoziati per raggiungere l'eliminazione globale delle armi nucleari".

"La nostra crescente comprensione delle molte vulnerabilità reciproche delle società moderne è un nuovo deterrente alle guerre totali", dice Frank von Hippel, professore di affari pubblici e internazionali all'Università di Princeton ed ex direttore aggiunto per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca "Questa comprensione dovrebbe rendere più facile l'impegno a non usare per la prima volta il nucleare come primo passo verso il disarmo nucleare".

Gli ex comandanti militari e veterani che hanno appoggiato la Lettera aperta credono che le attuali politiche che lasciano aperta l'opzione del primo uso delle armi nucleari aumentino il rischio di una catastrofe nucleare e mettano i comandanti militari in posizioni impossibili, specialmente se viene loro ordinato di lanciare le loro armi nucleari. Per esempio, il comandante Robert Forsyth, della Royal Navy del Regno Unito (in pensione), ha detto: "Sommersi in perlustrazione, i comandanti dei sottomarini strategici non hanno modo di sapere perché è stato loro ordinato di fare fuoco, qual è l'obiettivo, o le conseguenze sulla popolazione civile di farlo. Come tale, non ero preparato a lanciare un primo attacco con i missili Polaris dal mio sottomarino negli anni '70 e rimango fortemente contrario al primo uso di qualsiasi arma nucleare".

"La guerra non è la risposta ai problemi che affrontiamo nel 21° secolo", ha detto Adrienne Kinne, presidente uscente di Veterans for Peace. "Questo è vero anche per le armi e le attrezzature nucleari che hanno già avuto un impatto terribile sulle persone e sul nostro ambiente e lo avranno per le generazioni a venire. È giunto il momento di dirottare il nostro denaro, le nostre risorse e la nostra intelligenza nella ricerca di soluzioni che soddisfino i bisogni del mondo di oggi".

I firmatari della Lettera aperta hanno anche affermato che l'adozione di politiche di non primo uso potrebbe trasformare l'attuale stallo nel controllo delle armi nucleari e nei negoziati sul disarmo, aprendo la porta a passi significativi verso un mondo libero dalle armi nucleari. Per esempio, Vladimir P. Kozin, membro delle accademie russe delle scienze militari e delle scienze naturali, ha detto: "Gli stati in possesso di armi nucleari stanno aumentando la precisione dei loro missili e delle loro bombe, proliferando sistemi di lancio a doppia capacità basati sull'aria, e passando a nuovi tipi di armi nucleari, come i mezzi basati in avanti fuori dal loro territorio nazionale. Tutto questo si aggiunge a più giustificazioni per l'uso di armi nucleari strategiche e tattiche nelle loro strategie nucleari nazionali. Questi sono sviluppi drammatici e pericolosi, peggiorati dal fatto che finora gli stati dotati di armi nucleari non hanno mai condotto negoziati ufficiali sul ridimensionamento o sul divieto di utilizzo dei loro arsenali nucleari tattici e dei loro sistemi di lancio. D'altra parte, se una promessa di non usare per la prima volta le armi nucleari fosse accettata da tutti gli stati possessori di armi nucleari, potrebbe produrre una svolta rivoluzionaria che porti inizialmente all'erosione delle armi nucleari e infine alla completa eliminazione di tali armi di distruzione di massa dal nostro pianeta, a beneficio di tutti i suoi abitanti e della sicurezza internazionale in generale".

La fattibilità e l'opportunità militare e politica dell'adozione da parte degli stati armati di armi nucleari di politiche di non primo uso sono valutate nel documento di lavoro, No-First Use of Nuclear Weapons: An Exploration of Unilateral, Bilateral and Plurilateral Approaches and their Security, Risk-reduction and Disarmament Implications. Il documento è stato inviato agli Stati parte dell’NPT insieme alla lettera aperta.