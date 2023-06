«Togliere i fondi dai nidi per metterli sulla produzione di armamenti per noi non è accettabile»

Elly Schlein: «Inaccettabile usare il Pnrr per produrre armi»

Il voto nel parlamento europeo a favore del finanziamento del munizionamento e dell'armamento dell'Ucraina con i fondi del PNRR e della coesione evidenzia come una gran parte della sinistra e dei Verdi europei abbia sostenuto questa scelta. Pubblichiamo i dati tratti dal sito dell'Europarlamento.