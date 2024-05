Idiozia o disinformazione?

Israele vs. Palestina Fonte: Pressenza Chiudi Dal Geopolitical Economy Report arriva una notizia che ha dell'incredibile, almeno per noi attenti operatori di pace e consapevoli degli effetti prodotti dall'uso dell'arma nucleare. Il senatore USA Lindsey Graham, importante membro del Partito Repubblicano, in una recente intervista televisiva propone la sua personalissima ricetta per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Israele lanci una bomba atomica, e la Palestina magicamente sparirà!

E' Jaqueline Cabasso, Executive Director di WSLF, Western States Legal Foundation, a citare nella lista ICAN la pagina del report. Bad News o Crazy Thoughs di un politico influente ma ignorante? Perché - a prescindere dalle conseguenze sulla popolazione di Gaza, e all'ovvio rischio di un'escalation mondiale - lo stesso Stato di Israele avrebbe a subire dal proprio ordigno la stessa sorte, in un suicidio globale accomunante cittadini e nemici nello stesso annientamento di territorio e civiltà.

E allora, idiozia e disinformazione, o solamente idiozia? Immagino quanti politici, e forse anche militari con le stellette, siano a immaginare l'atomica solamente come una bomba molto potente, efficace nella sua unicità, migliaia o milioni di tonnellate di tritolo liberate e accese in un colpo solo! Una strategia illuminante per un'immediata vittoria... oppure no?

Ecco, dovrebbero allora essere politici e militari con le stellette i nuovi allievi a frequentare possibili scuole da istituire - informazione ed istruzione, misura e causa dell'annientamento dall'atomica, deterrenza inutile e dannosa dal rischio continuo di errore o possibile pazzia umana naturale o artificiale.

Una battuta ironica? Un'utopia? Chissà...