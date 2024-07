Uniti contro gli euromissili: la tua firma conta!

La campagna contro i nuovi euromissili sta prendendo sempre più piede e la tua voce è fondamentale per fermare questa pericolosa corsa agli armamenti. Firma contro gli euromissili Autore: Alessandro Marescotti Fonte: PeaceLink Chiudi

Come aderire all'appello

Per esprimere pubblicamente la tua contrarietà ai nuovi euromissili e unirti ad altri cittadini che chiedono un futuro di pace, è semplicissimo: basta compilare il modulo online cliccando su www.peacelink.it/noeuromissili

La tua firma sarà resa pubblica, contribuendo a rafforzare l'impatto della campagna.

Tutte le risorse a tua disposizione

Per sostenere al meglio questa importante iniziativa, abbiamo creato una pagina web dedicata: www.peacelink.it/euromissili

Qui troverai:

Una guida pratica: un vademecum completo per diffondere la campagna sui tuoi canali e coinvolgere sempre più persone.

Uno spot video: un breve video che spiega in modo chiaro e conciso i rischi legati ai nuovi euromissili e l'importanza di mobilitarsi (diffondilo sui social).

Il link diretto al modulo di raccolta firme: per agevolare la tua adesione e quella dei tuoi contatti.

Raccontaci le tue iniziative

Stai organizzando un evento? Stai creando dei materiali informativi o diffondendo la campagna sui social media?

Raccontacelo scrivendo ad Alessandro Marescotti (a.marescotti@peacelink.org) che scriverà un diario di questa mobilitazione. Condividi le tue attività con noi!

Non dimenticarti il calendario delle iniziative

Clicca sulla pagina www.peacelink.it/segnala e segnala le iniziative sul calendario online. Gli eventi così segnalati vengono indicizzati su Google e divengono più visibili.

Insieme possiamo fare la differenza

Le tue idee e il tuo impegno sono preziosi per far crescere il nostro movimento. La tua partecipazione è fondamentale per la riuscita di questa campagna. Ogni firma, ogni condivisione sui social, ogni iniziativa locale contribuisce a rendere la nostra voce più forte e a costruire un futuro di pace per tutti.