I nodi territoriali della campagna "No euromissili"

Questo è dovuto a fattori come la riduzione della responsabilità individuale (si attende che siano altri più preparati di noi a prendere l'iniziativa) e la perdita di coordinazione.

In poche parole, l'Effetto Ringelmann descrive la tendenza delle persone a impegnarsi meno in un compito quando lavorano in gruppo più ampio. Più grande è il gruppo, minore è lo sforzo individuale che ogni membro tende a fornire.