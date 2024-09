La tecnologia italiana di Leonardo nei missili Storm Shadows

Progettato negli anni '90 e in uso dal 2003, Storm Shadow (Presagio di tempesta) viene prodotto dal consorzio europeo Mbda, sigla che include la francese Matra (ex Aerospace), la britannica British Aerospace (Bae) Dynamics e l'italiana Alenia, con un 25% di share di Leonardo. Questo si legge sull'ANSA.

Cosa c'è di italiano nel missile Storm Shadow

Leonardo ha fornito il cercatore a infrarossi (IR) per il missile Storm Shadow, uno dei missili aria-superficie a lungo raggio più avanzati utilizzati in ambito militare. Il cercatore IR sviluppato da Leonardo è fondamentale per la guida di precisione del missile, consentendo il riconoscimento degli obiettivi in condizioni operative complesse, come scarsa visibilità o contromisure nemiche. La capacità di rilevamento garantisce che lo Storm Shadow possa colpire con estrema precisione obiettivi fortificati e nascosti, aumentando l'efficacia complessiva del sistema d'arma.

Grazie alla lunga esperienza e ai progressi nelle tecnologie EO/IR, Leonardo ha contribuito in modo cruciale alla realizzazione di uno dei missili più letali e affidabili utilizzati da varie forze armate in tutto il mondo.

Quella che segue è la traduzione della pagina web https://uk.leonardo.com/en/electronics/seekers



Seekers - Leonardo

Leonardo è un fornitore leader mondiale di cercatori elettro-ottici (EO) per i produttori di missili, con oltre cinque decenni di esperienza nella ricerca, sviluppo e produzione di questa capacità.

Sin dallo sviluppo del primo cercatore EO europeo per il missile Martel negli anni '70, l'azienda si è affermata come un centro di eccellenza per la progettazione e/o produzione di cercatori innovativi per clienti in tutto il mondo, inclusi Regno Unito, Stati Uniti, Europa e Medio Oriente. Tra i programmi realizzati figurano il cercatore IR per il missile Storm Shadow, il cercatore IR per il missile Javelin e il cercatore I2R per il missile Sea Venom/ANL.

Abbiamo sviluppato le nostre tecnologie di cercatori e le relative capacità per operare in un'ampia gamma di requisiti, adeguati per operazioni anti-aeree e anti-superficie. Mentre la tecnologia di guida di precisione consente ai cercatori di garantire l'affidabilità delle armi, i recenti progressi di Leonardo nelle tecnologie dei cercatori EO hanno fornito l'opportunità di sviluppare capacità di rilevamento duali e multi-modali all'interno di un singolo cercatore missilistico.

Dal nostro centro di eccellenza per le attività relative ai cercatori missilistici a Basildon, gli specialisti di Leonardo lavorano a stretto contatto con i clienti sin dalla fase iniziale di definizione dei requisiti – concentrandosi sulla configurazione ottimale del cercatore, in cui sia i costi che le prestazioni vengono calcolati con precisione – fino alla fase di sviluppo, produzione e prove.

Inoltre, il sito di Leonardo a Southampton ospita, sin dagli anni '50, la produzione di rilevatori a infrarossi. Oggi, presso questa sede, lavorano circa 400 persone impegnate nella progettazione, sviluppo e produzione di diverse tecnologie chiave per il settore aeronautico e marittimo.

Tutte queste attività e processi sono supportati dalla leadership di Leonardo nella ricerca sui materiali, componenti e tecnologie dei sensori, utili per soddisfare i rigorosi requisiti dei futuri sistemi di cercatori.

Crescita delle esportazioni attraverso il trasferimento di tecnologia

Come azienda globale, Leonardo riconosce l'importanza e il valore generato dal trasferimento di tecnologia nello sviluppo di opportunità commerciali reciprocamente vantaggiose. Cerchiamo attivamente questo tipo di collaborazione in tutto il mondo.

Per approfondimenti

I sindacati chiedono una maggiore partecipazione di Leonardo in MBDA. MBDA sviluppa e produce una vasta gamma di missili per tutte le forze armate: terra, mare e aria. È responsabile di alcuni dei sistemi missilistici più avanzati a livello globale, come il missile Storm Shadow.

Leonardo, ecco quanto vale Mbda, che fornisce i missili a Kiev. Putin si rifarà sull’Italia?

Da partecipata in vendita in tempo di pace ad asset strategico in tempo di guerra: è l’evoluzione di Mbda, la joint venture tra i principali operatori al mondo nel settore missilistico che vede come azionisti l’italiana Leonardo (25%), la britannica Bae Systems (37,5%) e il big europeo dell’aviazione, Airbus (37,5%). Le ipotesi di una vendita, che sarebbe stata seguita da un rafforzamento di Leonardo della quota in Atr (il consorzio che produce gli aerei regionali), era balenata nel 2016, durante la gestione dell’allora amministratore delegato, Mauro Moretti. Erano circolate anche valutazioni, decisamente discordanti, da parte delle banche d’affari per il 25% detenuto dall’ex Finmeccanica: si oscillava da 700 milioni a 1,5 miliardi di euro.

L'Italia coinvolta nella fornitura dei messili Storm Shadows all'Ucraina

Anche l’Italia, insieme al Regno Unito e alla Francia, ha fornito all’Ucraina i missili da crociera Storm Shadow/SCALP EG, impiegati da diversi mesi imbarcati sui velivoli da combattimento Sukhoi Su-24M ucraini per colpire in profondità obiettivi nelle retrovie delle forze russe in Crimea e nei territori ucraini sotto il controllo di Mosca.

Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Grant Shapps, in visita agli stabilimenti britannici dell’azienda missilistica MBDA, citato da The Times e ripreso in Ucraina dall’agenzia di stampa UNN.

“Sono il Regno Unito, la Francia e l’Italia a posizionare queste armi per l’uso, in particolare in Crimea. Queste armi stanno facendo una differenza molto significativa” ha detto Shapps.



Questi missili sono stati già usati in Ucraina.