La Spagna rinuncia all'acquisto degli F-35 USA

Il governo spagnolo, guidato dal premier Pedro Sanchez, ha deciso di congelare il progetto di acquisto dei caccia di quinta generazione F-35 Lightning II prodotti da Lockheed Martin. Parliamo di una spesa di oltre 6 miliardi di euro previsto nella legge di bilancio del 2023.

La decisione segna una svolta significativa per la politica di difesa spagnola.

Secondo fonti ufficiali citate dal quotidiano spagnolo El País, la scelta è motivata da diverse ragioni di natura tecnica e politica. Innanzitutto, la Spagna intende destinare l’utilizzo dell’85% dei fondi aggiuntivi per la sicurezza e la difesa al contesto europeo, privilegiando progetti come l’Eurofighter Typhoon e il sistema European Future Combat Air System (FCAS), sviluppato in collaborazione con Francia e Germania. Questo approccio ha lo scopo di aumentare l’autonomia strategica europea e ridurre la dipendenza militare dagli Stati Uniti.tio+1

Tra i problemi evidenziati vi sono anche le “restrizioni severe” imposte dagli USA sull'accesso alle tecnologie critiche dell’F-35, insieme agli elevati costi di manutenzione. Lockheed Martin ha replicato sottolineando che i caccia proposti per la Spagna sarebbero parzialmente prodotti in Italia e quindi in parte europei, ma ciò non ha modificato la decisione spagnola.ilsussidiario+1

Questa scelta comporta alcune conseguenze operative, in particolare per la Marina spagnola: con l’uscita di scena prevista per il 2030 degli aerei Harrier, la flotta rischia di restare senza caccia imbarcati fino all’acquisizione eventuale di una nuova portaerei e relativi velivoli compatibili, forse modelli come il Rafale francese.tio+1

Politicamente, la decisione di Sanchez si inserisce in un contesto di crescenti tensioni con l’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump, che aveva minacciato dazi commerciali per non aver incrementato la spesa militare a livelli richiesti dalla NATO. Madrid ha preferito mantenere una politica di spesa attenta al welfare interno e al sostegno europeo, sfidando così apertamente le pressioni di Washington.analisidifesa+1

Il passo della Spagna si colloca in un più ampio dibattito europeo sull'affidabilità degli armamenti statunitensi e sull’autonomia strategica del Vecchio Continente, tema che ha trovato eco in altri Paesi come Portogallo e Germania, preoccupati per possibili limitazioni operative o tecnologiche imposte dagli USA sui loro sistemi d'arma avanzati.analisidifesa

