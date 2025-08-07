Disarmo

Troppo alti i costi di manutenzione

La Spagna rinuncia all'acquisto degli F-35 USA

7 agosto 2025
Redazione PeaceLink

Il governo spagnolo, guidato dal premier Pedro Sanchez, ha deciso di congelare il progetto di acquisto dei caccia di quinta generazione F-35 Lightning II prodotti da Lockheed Martin. Parliamo di una spesa di oltre 6 miliardi di euro previsto nella legge di bilancio del 2023. F-35

La decisione segna una svolta significativa per la politica di difesa spagnola.

Secondo fonti ufficiali citate dal quotidiano spagnolo El País, la scelta è motivata da diverse ragioni di natura tecnica e politica. Innanzitutto, la Spagna intende destinare l’utilizzo dell’85% dei fondi aggiuntivi per la sicurezza e la difesa al contesto europeo, privilegiando progetti come l’Eurofighter Typhoon e il sistema European Future Combat Air System (FCAS), sviluppato in collaborazione con Francia e Germania. Questo approccio ha lo scopo di aumentare l’autonomia strategica europea e ridurre la dipendenza militare dagli Stati Uniti.tio+1

Tra i problemi evidenziati vi sono anche le “restrizioni severe” imposte dagli USA sull'accesso alle tecnologie critiche dell’F-35, insieme agli elevati costi di manutenzione. Lockheed Martin ha replicato sottolineando che i caccia proposti per la Spagna sarebbero parzialmente prodotti in Italia e quindi in parte europei, ma ciò non ha modificato la decisione spagnola.ilsussidiario+1

Questa scelta comporta alcune conseguenze operative, in particolare per la Marina spagnola: con l’uscita di scena prevista per il 2030 degli aerei Harrier, la flotta rischia di restare senza caccia imbarcati fino all’acquisizione eventuale di una nuova portaerei e relativi velivoli compatibili, forse modelli come il Rafale francese.tio+1

Politicamente, la decisione di Sanchez si inserisce in un contesto di crescenti tensioni con l’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump, che aveva minacciato dazi commerciali per non aver incrementato la spesa militare a livelli richiesti dalla NATO. Madrid ha preferito mantenere una politica di spesa attenta al welfare interno e al sostegno europeo, sfidando così apertamente le pressioni di Washington.analisidifesa+1

Il passo della Spagna si colloca in un più ampio dibattito europeo sull'affidabilità degli armamenti statunitensi e sull’autonomia strategica del Vecchio Continente, tema che ha trovato eco in altri Paesi come Portogallo e Germania, preoccupati per possibili limitazioni operative o tecnologiche imposte dagli USA sui loro sistemi d'arma avanzati.analisidifesa

