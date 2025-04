Marocco: lavoratori portuali bloccano i pezzi degli F-35 destinati a Israele

L'ONU lancia l'allarme: "Il momento peggiore da ottobre 2023"

Secondo l'UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) dal 18 marzo quasi 600 bambini sono stati uccisi e oltre 1.600 feriti nei nuovi attacchi israeliani su Gaza. Intanto in Israele cresce il rifiuto del servizio militare.

21 aprile 2025 - Redazione PeaceLink