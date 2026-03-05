Si potenziano i distretti aerospaziali nazionali

Nel marzo 2025 PeaceLink aveva cominciato a ricostruire il tessuto produttivo di ogni regione allo scopo di scoprire l’esistenza di una filiera tecnologica e produttiva dedicata all’innovazione tecnologica militare. Oggi la situazione ha avuto una accelerazione inquietante.

Divampa la guerra nel Medio Oriente iniziata da Israele e USA contro l'Iran. Il Mondo si riarma. L'Italia si riarma coinvolgendo e militarizzando interi ambiti della società: sistema educativo e formativo, Centri di ricerca; informazione pubblica; diffusione della produzione dual-use civile-militare. Viene prospettato il ritorno alla leva militare e l'introduzione di un esercito di riserva, si continuano ad emettere leggi per reprimere il dissenso verso le politiche del governo, ecc.

Nel marzo 2025 PeaceLink aveva cominciato a ricostruire il tessuto produttivo di ogni regione allo scopo di scoprire l’esistenza di una filiera tecnologica e produttiva dedicata all’innovazione tecnologica militare.

Oggi la situazione ha avuto una accelerazione inquietante.

Per questo è forse necessario riproporre la presentazione della mappa dei Distretti Aerospaziali Nazionali.

La filiera nazionale dell’aerospazio e difesa è composta da quattordici distretti aerospaziali regionali coordinati dal Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA).

Il CTNA, con sede a Roma, nasce nel 2012 per volontà del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) come interlocutore di riferimento nazionale per le industrie dell’aerospazio, per il mondo della ricerca e per gli attori istituzionali operanti nei settori dell’Aeronautica e dello Spazio.

I soci del CTNA si dividono in diverse categorie:

- I 14 principali distretti tecnologici regionali

- La Federazione Italiana dell’Aerospazio e della Difesa (AIAD) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

- 2 Grandi Imprese: Leonardo e Avio Aero sono i due soci industriali di riferimento del CTNA, garantendo un collegamento diretto con le esigenze della filiera.

- 3 Enti e Centri di Ricerca Nazionali: CNR, CIRA e INGV forniscono al CTNA competenze scientifiche e tecnologiche di altissimo livello.

CTNA oltre a promuovere incontri a livello internazionale, le edizioni Space Meeting e redigere documenti per relazionare sulle competenze tecnologiche presenti nei vari territori, supporta l’European Digital Innovation Hub Edih- Damas, la rete promossa dalla Commissione europea per favorire l’innovazione digitale delle filiere di aerospazio e automotive, due segmenti di mercato legati da una crescente sinergia, sul territorio nazionale. Guidata da Leonardo S.p.A. il quartier generale è impiantato a Genova.

Inoltre CTNA ha il compito di diffondere la cultura aerospaziale nelle scuole attraverso il progetto Space Dream. Nel 2025 il progetto è alla sua quinta edizione, ed è rivolto agli studenti e alle studentesse della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

CTNA ha pubblicato nel 2024 una mappatura delle competenze aerospaziali nazionali 2021-2023

Elenco distretti:

LAZIO INNOVA

LOMBARDIA AEROSPACE CLUSTER

DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE

DISTRETTO TECNOLOGICO LIGURE SUI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI

GATE 4.0 – DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA TOSCANA

DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA

RETE INNOVATIVA REGIONALE VENETO – CO.SI.MO.

IR4I – CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL’EMILIA ROMAGNA - ART-ER

DOMINIO ICT/AEROSPAZIO ABRUZZO

UMBRIA AEROSPACE CLUSTER

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA PUGLIA

CLUSTER LUCANO AEROSPAZIO

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA

EXPLOORE AEROSPAZIO MARCHE

Ricostruire il tessuto produttivo di ogni regione significa scoprire l’esistenza di una filiera tecnologica e produttiva dedicata all’innovazione tecnologica militare. Una filiera sempre più invasiva, capace di integrare grandi, medie e piccole aziende, start up, università, centri di ricerca e agenzie regionali, in alcuni casi anche basi militari, supportata da risorse finanziarie sempre più ingenti che alimentano questo periodo di guerra reale o preventiva.

Si allegano mappature di quattro distretti aerospaziali Emilia Romagna. Lombardia, Sardegna e Veneto completa di aziende esterne ai distretti ma riconducibili alla produzione militare