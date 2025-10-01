Esce l’edizione 2025 di “Top 200” Il dossier sulle multinazionali che dominano l’economia globale Il dossier completo è allegato a questa pagina web e può essere scaricato e consultato liberamente. Un’occasione per docenti, studenti, attivisti e cittadini di dotarsi di uno strumento di analisi indipendente, utile a sviluppare pensiero critico e capacità di lettura del mondo contemporaneo. Redazione PeaceLink 1 ottobre 2025

Top 200 Fonte: CNMS Chiudi “Top 200”, il dossier che analizza l’impatto delle prime 200 multinazionali mondiali sull’economia, sulla società e sull’ambiente. È uscita l’edizione 2025 di, il dossier che analizza l’impatto delle prime 200 multinazionali mondiali sull’economia, sulla società e sull’ambiente. Il lavoro è stato realizzato dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo, fondato da Francuccio Gesualdi, già allievo di don Lorenzo Milani, ed è da anni uno strumento prezioso per capire le logiche di potere che si celano dietro la globalizzazione. Oltre alla classifica delle principali corporation mondiali, il dossier dedica ampi approfondimenti a due temi di grande attualità: la crescente presenza dei privati nella scuola , con il rischio di subordinare l’istruzione pubblica a interessi commerciali;

il riarmo europeo, che vede le multinazionali del settore difesa giocare un ruolo decisivo nelle scelte politiche dell’Unione Europea. Uno strumento di consapevolezza “Top 200” non è solo una raccolta di dati economici, ma un invito a leggere criticamente la realtà, a interrogarsi sui legami fra finanza, politica e vita quotidiana. Comprendere chi controlla le leve dell’economia è il primo passo per costruire alternative basate sulla giustizia sociale, la pace e la sostenibilità. Il dossier completo è allegato a questa pagina web e può essere scaricato e consultato liberamente. Un’occasione per docenti, studenti, attivisti e cittadini di dotarsi di uno strumento di analisi indipendente, utile a sviluppare pensiero critico e capacità di lettura del mondo contemporaneo.

Note: Il Centro Nuovo Modello di Sviluppo nasce dall’urgenza di capire perché in un mondo tanto ricco esista ancora tanta povertà. L’analisi dell’economia mondiale porta a una conclusione netta: la miseria non è una fatalità, ma il risultato di un sistema costruito per favorire pochi e penalizzare i molti, attraverso meccanismi come lo scambio ineguale, il debito e lo sfruttamento del lavoro.

Ma il Centro non si limita alla ricerca: concepisce il sapere come strumento di azione e cambiamento. Da qui l’attenzione agli stili di vita, intesi come leve politiche quotidiane. Ogni scelta di consumo, di risparmio, di tempo libero può rafforzare un’economia ingiusta oppure alimentare un modello solidale, equo e sostenibile.

Per questo l’attività del Centro si concretizza in guide per i consumatori, campagne e percorsi educativi, con l’obiettivo di trasformare la coscienza individuale in pratica collettiva. L’idea di fondo è che un consumo consapevole e responsabile possa incrinare le basi del potere economico e spingere verso regole nuove, più giuste e rispettose dei diritti e dell’ambiente.