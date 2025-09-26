Appello a Piombino contro il trasporto di materiale bellico: "No armi per il genocidio"

Alla 19a edizione dal 1986, la marcia aveva come slogan: "Disarmiamo le menti, le mani."

Si è svolta domenica 21 settembre 2025 una grande iniziativa per la Pace coordinata dalla Diocesi di Cuneo e Fossano e da numerose associazioni, cooperative e istituzioni, religiose e laiche, della provincia di Cuneo.

22 settembre 2025 - Pietro Anania