Iniziative in Liguria e Toscana hanno impedito l’attracco della nave SLNC Severn

Appello a Piombino contro il trasporto di materiale bellico: "No armi per il genocidio"

Il Coordinamento Donne in Nero di Piombino invita lavoratori, sindacati e cittadini a opporsi al supporto logistico alle operazioni militari israeliane. In allegato a questa pagina web c'è il comunicato integrale.
26 settembre 2025
Redazione PeaceLink

La nave SLNC Severn

Il Coordinamento Donne in Nero di Piombino ha lanciato un appello agli operatori portuali affinché seguano l’esempio dei colleghi toscani e liguri che hanno impedito l’attracco della nave SLNC Severn, trasportante armi verso Israele. L’iniziativa sottolinea la necessità di proteggere la vita umana e respingere la complicità nella guerra, sia in Palestina che in Europa.

Nel comunicato si ricorda che, secondo la Commissione d’Inchiesta indipendente dell’ONU, Israele è responsabile di azioni che configurano un genocidio nella Striscia di Gaza, tra cui bombardamenti indiscriminati su aree civili, danni fisici e psicologici, uso della fame come arma e attacchi a strutture sanitarie.

Le Donne in Nero esortano le istituzioni, i sindacati, gli studenti e la società civile a impegnarsi in iniziative concrete per fermare la circolazione di armi, ridurre la spesa militare e promuovere la diplomazia. L’appello termina con un chiaro messaggio: “Cessate il fuoco ora! No al riarmo europeo!”

Note: Per informazioni: Coordinamento Donne in Nero, Piombino donneinneropiombino@gmail.com

Altre info su https://www.livornotoday.it/cronaca/porto-livorno-bloccato-sciopero-gaza-arrivo-nave-armi.html
Parole chiave: boycott, boicottaggio, nogenocidio, noriarmo, riarmo, palestina, gaza, piombino

Allegati

  • Comunicato stampa su nave SLNC Severn

    Coordinamento Donne in Nero di Piombino
    169 Kb - Formato pdf
    Nel comunicato si ricorda che, secondo la Commissione d’Inchiesta indipendente dell’ONU, Israele è responsabile di azioni che configurano un genocidio nella Striscia di Gaza

Articoli correlati

  • Migliaia di persone alla marcia per la Pace a Boves, in Piemonte.
    Pace
    Alla 19a edizione dal 1986, la marcia aveva come slogan: "Disarmiamo le menti, le mani."

    Migliaia di persone alla marcia per la Pace a Boves, in Piemonte.

    Si è svolta domenica 21 settembre 2025 una grande iniziativa per la Pace coordinata dalla Diocesi di Cuneo e Fossano e da numerose associazioni, cooperative e istituzioni, religiose e laiche, della provincia di Cuneo.
    22 settembre 2025 - Pietro Anania
  • Podcasts di solidarietà col popolo palestinese
    Palestina
    In allegato il file con i link alle varie registrazioni vocali della poesia

    Podcasts di solidarietà col popolo palestinese

    Podcast multilingue della poesia "Se dovessi morire", del poeta palestinese Refaat Alareer, assassinato durante i bombardamenti israeliani assieme a 6 membri della sua famiglia. Un progetto di Demospaz, l'Istituto per i Diritti Umani, la Democrazia, la Cultura di Pace e della Non Violenza.
    12 settembre 2025 - Maurizio Montipó Spagnoli
  • A Ventotene giovani israeliani e palestinesi insieme per costruire la pace
    Europace

    A Ventotene giovani israeliani e palestinesi insieme per costruire la pace

    Il Federalist Peace Forum si tiene a Ventotene dal 7 al 10 settembre con una trentina di giovani attivisti provenienti da Israele, Palestina e diversi paesi europei.
    7 settembre 2025 - Nicola Vallinoto
  • Proposta choc di Francesca Albanese per salvare Gaza, ieri a La Sapienza di Roma
    Pace
    La Relatrice speciale ONU davanti una sala stracolma di studenti e docenti

    Proposta choc di Francesca Albanese per salvare Gaza, ieri a La Sapienza di Roma

    “E’ vergognosa l’assenza di iniziative da parte dei governi per fermare il genocidio in Palestina. Non dovrebbe essere la Flotilla a rompere l’illegale assedio israeliano di Gaza, bensì la Marina militare italiana.”
    6 settembre 2025 - Patrick Boylan
