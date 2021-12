I grandi inquinatori piantano alberi contro la CO2 in cambio di crediti. Perché è un inganno

Acquistare i crediti di carbonio per riabilitare la propria immagine

Secondo uno studio di Oxfam per assorbire tutto il carbonio che i grandi inquinatori continuano ad emettere occorre riforestare 1,6 miliardi di ettari, equivalenti a 5 volte le dimensioni dell’India. In altre parole non c’è abbastanza terra sulla Terra.

Milena Gabanelli e Francesco Tortora

Fonte: Corriere della Sera - Dataroom - 17 novembre 2021