Il futuro della siderurgia cinese: flash ironmaking

Slides proiettate da Alessandro Marescotti al Senato della Repubblica del 13 febbraio 2024

La crisi ILVA ha radici nel suo gigantismo. Per andare in equilibrio deve aumentare i quantitativi provocando maggiori emissioni e un maggiore impatto sanitario. Oggi ILVA non è strategica ma è superflua per via della sovracapacità produttiva di acciaio nel mondo. I dati più recenti del benzene

13 febbraio 2024 - Redazione PeaceLink