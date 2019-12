Milano: Comitato a difesa del Parco del Campus Bassini

A difesa del Parco Bassini di Milano Chiudi

Comunicato stampa del COMITATO a difesa del Parco del Campus Bassini di Milano

Quell’area verde, quella che viene indicata come “parco” del Campus Bassini, è un’area verde appunto, ovvero un servizio pubblico assai raro in città, tanto per la mole delle specie vegetali che ospita quanto per la natura del suolo: si tratta di un suolo mai edificato almeno da quanto dimostrano le mappe storiche della città (indietro fino al 1722). Un’area così svolge un servizio pubblico di elevatissimo pregio (drenaggio e filtraggio dell’acqua, ricarica della falda, residenza di piccoli animali, …) e assolutamente necessario per contrastare la crisi climatica e ambientale di cui ogni cittadino del mondo deve oramai (pre)occuparsi.

La realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano è sicuramente da considerarsi tra gli impegni cui il Politecnico deve dare risposta in termini di servizio pubblico di formazione e ricerca. Si tratta di un servizio pubblico di eccellenza assolutamente necessario, addirittura urgente date le condizioni oramai inidonee della sede attuale.

Il problema nasce perché si è deciso che questo servizio pubblico di formazione e ricerca deve essere costruito demolendo un altro servizio pubblico altrettanto eccellente, altrettanto urgente, altrettanto benefico per la collettività: il Parco del Campus Bassini del Politecnico di Milano.

Parco Bassini per sempre !!!

Ma ha senso mettere in competizione due servizi pubblici assolutamente necessari? ha senso distruggerne uno per realizzarlo altrove piuttosto che realizzare altrove quello la cui realizzazione ancora deve avviarsi? quale strana razionalità induce due enti pubblici di riconosciuta eccellenza (il Comune di Milano ed il Politecnico) a dar luogo ad una simile, e assolutamente non necessaria, competizione?

C'è bisogno di uno spazio di ragionevolezza. Si tratta di una opportunità che solo il sindaco di questa città, il Sindaco Sala appunto, può riuscire a generare all’interno di una prospettiva di buon governo.