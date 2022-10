Abusi del clero su minori, donne e persone in condizione di vulnerabilità

Convegno ItalyChurchToo 3 novembre 2022 Milano Chiudi

Albert Einstein disse che una cosa è impossibile finché non arriva qualcuno che non lo sa e la realizza. La stessa cosa, già in quegli anni, cominciò ad avvenire per quegli abusi di potere. Abusi che non si possono nominare, decenni dopo, nella serva Italia di dolore ostello. Quel dolore che viene negato, con cui giocano letteralmente.

È il dolore, la sofferenza, le atrocità subite da minori, donne e persone in condizione di vulnerabilità. Sono le vittime degli abusi sessuali dei preti pedofili, del potere clericale. Nel 2010 Francesco Zanardi ha fondato Rete L’Abuso e da allora il flusso delle denunce, delle battaglie, dell’impegno civile e umano è diventato un fiume in piena ininterrotto. Un fiume che continua a cercare di rompere ogni argine, ogni barriera del Potere e dei suoi lacché, delle papere mute delle coscienze incoscienti. È il cuore dell’incontro tra impegni, tra voci non allineate e coraggiose, che ha portato alla nascita del Coordinamento Italy Church Too.

Il 3 novembre a Milano Italy Church Too ha organizzato una “giornata di studio e denuncia” con l’obiettivo di “rompere il silenzio sulla realtà degli abusi clericali”, per confrontarsi e riflettere su “ciò che c’è e soprattutto di quello che manca, e di cosa possiamo fare per cambiare la situazione insieme a giuristi, psicologi, giornalisti, appartenenti a movimenti ecclesiali e, soprattutto, ai sopravvissuti”. Per chi non potrà essere presente fisicamente ci sarà la possibilità di seguire online sulla pagina facebook di Rete L’Abuso https://www.facebook.com/retelabuso .

Aspetti giuridici-applicativi nel caso italiano

– h 14: presentazione delle associazioni aderenti a ICT

Introduce Ludovica Eugenio, giornalista, responsabile Adista

– h 15: i racconti di alcuni sopravvissuti. Quali ostacoli per la denuncia?

Modera Francesco Zanardi

– h 16: le nostre proposte per un adeguamento normativo in Italia con riferimento al contesto internazionale

Relatore, avv. Mario Caligiuri

– h17: l’approfondimento degli aspetti giuridici e psicologici

Relatori: dott. Pietro Forno, già procuratore aggiunto – Procura della Repubblica di Milano; dott. Dante Ghezzi, psicologo, psicoterapeuta, supervisore Emdr e membro dell’équipe Tiama; avv. Mario Caligiuri, responsabile dell’osservatorio permanente per la tutela delle vittime della Rete L’ABUSO

Modera Federica Tourn, che per Domani conduce l’inchiesta sostenuta dai lettori sugli abusi nella Chiesa

«Un sistema basato su un esercizio violento del potere»

Intervista a Federica Tourn sugli abusi sessuali nella Chiesa, autrice di inchieste indipendenti e tra le promotrici del coordinamento ItalyChurchToo.

Sotto la tonaca delle promesse cosa nasconde la solita zuppa?

PRIMA PARTE. Abusi sessuali clericali, le inchieste di Federica Tourn e Federico Tulli, le denunce e i documenti di Rete L’Abuso e ItalyChurchToo svelano la realtà dietro le promesse e le commissioni d’inchiesta indipendenti ma non troppo.

La “via italiana” è inadeguata e forse anche dannosa

SECONDA PARTE. Abusi sessuali clericali, ItalyChurchToo svela la realtà dietro le promesse e le commissioni d’inchiesta indipendenti ma non troppo.

Scelte inadeguate e contraddittorie che porteranno ad un report a cui mancherà proprio la serietà

TERZA PARTE. Abusi sessuali clericali, la risposta di ItalyChurchToo alle promesse di Zuppi che svela la realtà dietro le promesse e le commissioni d’inchiesta indipendenti ma non troppo.

Denunciare la pedofilia per il gigante del web è minaccia, molestia e bullismo

La vergognosa e assurda accusa è stata lanciata dal più grande motore di ricerca web mondiale contro Rete L’Abuso oscurando la mappa degli abusi sessuali clericali in Italia.

