12, 13 e 14

Ed ecco rimosso il veto di Erdogan all'ingresso nella NATO dei due Paesi baltici!

La NATO ha aperto la porta a Svezia e Finlandia, chiudendo la porta della giustizia e dei diritti ai Kurdi; questo comportamento ha dato via libera e garanzie ad Erdogan per giustificare ogni sua azione militare in Rojawa contro i partigiani kurdi e la politica interna in Turchia.

4 luglio 2022 - Gulala Salih