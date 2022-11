La crescita del potere delle multinazionali

Il potere delle multinazionali Chiudi

"Possiamo avere la democrazia o la ricchezza concentrata nelle mani di pochi ma non possiamo avere entrambe le cose", scriveva Louis D. Brandeis, membro della Suprema Corte degli Stati Uniti dal 1916 al 1939.

Molte multinazionali hanno fatturati superiori al prodotto interno lordo degli stati ed usano il loro potere per condizionare le scelte di governi e parlamenti. Nel suo libro Confessioni di un sicario dell’economia. La costruzione dell’impero americano nel racconto di un insider, John Perkins descrive i metodi usati per corrompere i capi di stato del Sud del mondo, anche se l’attività di lobby avviene ovunque spesso in forma organizzata per avere più peso.

Alcune delle associazioni create dalle multinazionali per svolgere attività di lobby politica sono:

- ERT (European Roundtable of Industrialists) https://ert.eu/

- USCIB (United States Council for International Business) https://uscib.org/

- ICC (International Chamber of Commerce) https://iccwbo.org/

- TBD (Transatlantic Business Dialogue) https://transatlanticbusiness.org/

Organismi di cui fanno parte Coca-Cola, Procter & Gamble, Danone, Unilever, FCA e molte altre multinazionali.

Le multinazionali che stanno crescendo più rapidamente sono quelle digitali. Fra il 2016 e il 2021 il fatturato delle prime 100 multinazionali digitali è cresciuto del 158%, la loro capitalizzazione del 165%, i profitti del 181%. Nel solo periodo 2020-21 i profitti sono cresciuti del 60%. Il settore è in continuo movimento, come dimostrano le stesse prime 100. Fra il 2016 e il 2021 ci sono state 39 new entry e la scomparsa di altrettante. Molte di quelle non più presenti, sono scomparse per effetto di fusioni e riorganizzazioni. Valga come esempio Facebook confluita in Meta.

Siti consigliati