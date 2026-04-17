La Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP)

Nakamitsu Izumi, Subsecretario General de la ONU y Alto Representante para Asuntos de Desarme, lanzó una advertencia clara e inequívoca el viernes pasado en Tokio: un nuevo fracaso en alcanzar un acuerdo podría conducir al "vaciamiento" del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Los delegados internacionales se reunirán en la ONU el 27 de abril.

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York Autor: Fernanda LeMarie Fuente: Wikipedia - Foto: Fernanda LeMarie - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Cerrar

Por qué el TNP es crucial para el futuro del desarme nuclear

El mundo se acerca a un evento que no puede perderse. A partir del 27 de abril, delegados internacionales se reunirán enpara la conferencia de revisión del, la piedra angular jurídica del desarme nuclear mundial. Y el panorama no es alentador.

Nakamitsu Izumi, Subsecretario General y Alto Representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, lanzó una advertencia clara e inequívoca el viernes pasado en Tokio: un nuevo fracaso en alcanzar un acuerdo podría llevar a que el TNP quede "vacío".

Las dos conferencias de revisión anteriores no lograron adoptar ningún documento final . Un tercer fracaso consecutivo pondría en riesgo la integridad del tratado, reduciéndolo a meras palabras en un papel y privándolo de la fuerza política y moral que lo ha convertido en un instrumento fundamental de la gobernanza nuclear durante décadas.

El contexto: una nueva carrera armamentística nuclear

La conferencia se inaugura en un momento de extraordinaria trascendencia geopolítica. El Nuevo Tratado START, el último acuerdo vinculante entre Estados Unidos y Rusia sobre la reducción de armas nucleares estratégicas, expiró en febrero de 2026 sin que se firmara ningún acuerdo que lo sustituyera. Las dos principales potencias nucleares del mundo se encuentran ahora sin un marco jurídico bilateral que limite sus respectivos arsenales. Este es un escenario que no se veía desde la Guerra Fría.

A esto se suman las crecientes tensiones en diversas zonas del mundo, los programas nucleares de países ajenos al TNP y una erosión más general de la confianza multilateral que dificulta cualquier negociación.

Y lo que es más, el Tratado INF sobre Euromisiles, un logro histórico de la década de 1980, parece haber sido abandonado.

Lo que el mundo corre el riesgo de perder

El TNP, en vigor desde 1970, constituye la piedra angular del régimen internacional de no proliferación. Vincula a los cinco Estados poseedores de armas nucleares reconocidos (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido) con el objetivo del desarme, al tiempo que compromete a los demás signatarios a no desarrollar armas nucleares a cambio del acceso a la tecnología nuclear civil. Un tratado que se debilita no desaparece formalmente, pero pierde su fuerza, credibilidad y poder disuasorio diplomático. El tratado es también el pilar fundamental para establecer una estrategia de desarme nuclear; recordemos que el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) prevé explícitamente el desarme nuclear en su Artículo VI .



El sexto artículo

El artículo VI establece: "Cada una de las Partes Contratantes se compromete a entablar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces para el cese de la carrera de armamentos nucleares en la mayor medida posible y sobre el desarme nuclear, y a adoptar un tratado sobre desarme general y completo bajo un control internacional estricto y honesto."

Este artículo representa el tercer pilar del TNP (junto con la no proliferación y los usos pacíficos de la energía nuclear), que obliga a los Estados poseedores de armas nucleares (EE. UU., Rusia, Reino Unido, Francia, China) a negociar la reducción y eliminación de sus arsenales nucleares.

Para los movimientos por la paz, las organizaciones de la sociedad civil y los Estados que no poseen armas nucleares, el TNP sigue siendo un instrumento imperfecto pero insustituible. Su debilitamiento allanaría el camino a una proliferación incontrolada con consecuencias impredecibles.

¿Qué es inaceptable?

Es inaceptable que las potencias nucleares sigan modernizando sus arsenales mientras el marco jurídico para el desarme se desmorona poco a poco.

La conferencia de revisión debe adoptar un documento final concreto, con compromisos verificables y plazos definidos. La ONU ha declarado que impulsará con firmeza el consenso: la sociedad civil debe hacer su parte, manteniendo una alta presión pública y política.