Japón: 36.000 personas se manifiestan en Tokio para defender la Constitución pacifista
Alrededor de 36.000 ciudadanos se reunieron frente al edificio del parlamento para una protesta conjunta organizada por dos importantes comités cívicos: "9 Jo Kaiken No! Zenkoku Shimin Action" (Acción Nacional Ciudadana para detener la revisión del artículo 9 de la Constitución) y "Senso Sasenai, 9 Jo Kowasuna! Sogakari Kodo Jikko Iinkai" (Comité Ejecutivo para detener la guerra y proteger el artículo 9 de la Constitución).
Los manifestantes portaban pancartas con los letreros "No a la guerra" y "El gobierno de Takaichi debe respetar la Constitución", alzando la voz en señal de oposición.
Entre la multitud, una residente de Tokio de 52 años, acompañada de su hijo de 7 años, comentó que era la primera vez que asistía a una protesta. "Me preocupa la iniciativa del gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi de impulsar las reformas constitucionales y levantar la prohibición de exportación de armas", declaró. "Temo que Japón pueda verse envuelto en una guerra. La Constitución pacifista que siempre hemos defendido corre peligro de desaparecer. Quiero expresar mi oposición participando en esta protesta".
Las encuestas de opinión recientes indican un descenso en el apoyo al gobierno japonés.
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