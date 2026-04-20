Japon: 36 000 personnes se rassemblent à Tokyo pour défendre la Constitution pacifiste
Le 19 avril, des manifestations ont de nouveau eu lieu dans tout le Japon pour protester contre le projet du gouvernement de modifier la clause anti-guerre de la Constitution. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant le bâtiment de la Diète à Tokyo, cœur politique du pays.
Environ 36 000 citoyens se sont rassemblés devant le Parlement pour une manifestation conjointe organisée par deux grands comités civiques : « 9 Jo Kaiken No ! Zenkoku Shimin Action » (Action citoyenne nationale pour arrêter la révision de l'article 9 de la Constitution) et « Senso Sasenai, 9 Jo Kowasuna ! Sogakari Kodo Jikko Iinkai » (Comité exécutif pour arrêter la guerre et protéger l'article 9 de la Constitution).
Les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Non à la guerre » et « Le gouvernement Takaichi doit respecter la Constitution », élevant la voix pour exprimer leur opposition.
Parmi la foule, une Tokyoïte de 52 ans, venue avec son fils de 7 ans, a confié que c'était la première fois qu'elle participait à une manifestation. « Je suis inquiète des initiatives du gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi visant à poursuivre la révision constitutionnelle et à lever l'embargo sur les exportations d'armes », a-t-elle déclaré. « Je crains que le Japon ne soit entraîné dans une guerre. La Constitution pacifiste à laquelle nous sommes si attachés est menacée de disparition. Je souhaite exprimer mon opposition en participant à cette manifestation. »
De récents sondages d'opinion indiquent une baisse de la popularité du gouvernement japonais.
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