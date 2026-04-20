Japon: 36 000 personnes se rassemblent à Tokyo pour défendre la Constitution pacifiste

Le 19 avril, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays contre la tentative du gouvernement de réviser l'article 9. Une mère a déclaré: « Je veux exprimer mon opposition; la Constitution que nous avons toujours protégée risque de disparaître. »

Le 19 avril, des manifestations ont de nouveau eu lieu dans tout le Japon pour protester contre le projet du gouvernement de modifier la clause anti-guerre de la Constitution. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant le bâtiment de la Diète à Tokyo, cœur politique du pays.

Environ 36 000 citoyens se sont rassemblés devant le Parlement pour une manifestation conjointe organisée par deux grands comités civiques : « 9 Jo Kaiken No ! Zenkoku Shimin Action » (Action citoyenne nationale pour arrêter la révision de l'article 9 de la Constitution) et « Senso Sasenai, 9 Jo Kowasuna ! Sogakari Kodo Jikko Iinkai » (Comité exécutif pour arrêter la guerre et protéger l'article 9 de la Constitution).

Les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Non à la guerre » et « Le gouvernement Takaichi doit respecter la Constitution », élevant la voix pour exprimer leur opposition.

Parmi la foule, une Tokyoïte de 52 ans, venue avec son fils de 7 ans, a confié que c'était la première fois qu'elle participait à une manifestation. « Je suis inquiète des initiatives du gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi visant à poursuivre la révision constitutionnelle et à lever l'embargo sur les exportations d'armes », a-t-elle déclaré. « Je crains que le Japon ne soit entraîné dans une guerre. La Constitution pacifiste à laquelle nous sommes si attachés est menacée de disparition. Je souhaite exprimer mon opposition en participant à cette manifestation. »

De récents sondages d'opinion indiquent une baisse de la popularité du gouvernement japonais.