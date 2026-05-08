Estudiantes alemanes en huelga contra el servicio militar

Sindicato de profesores: "Nuestra tarea no es preparar a los niños para la guerra". Fuerte participación en Berlín y Hamburgo. La elección del 8 de mayo, aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, se ha querido para reafirmar el mensaje "Nunca más guerra".

Albert, bollettino pacifista Autor: Natangelo Fuente: PeaceLink Cerrar

La huelga estudiantil de hoy, 8 de mayo de 2026, contra el servicio militar en Alemania ha sido un evento extendido a nivel nacional, con decenas de miles de jóvenes en las calles. Las protestas se han concentrado en las grandes ciudades, con números particularmente significativos en Berlín y Hamburgo.

A continuación, un resumen de la situación en las principales ciudades y los temas principales que han surgido.

Resumen de las manifestaciones

La movilización ha tenido lugar en más de 130 ciudades en toda Alemania . Aquí están los datos principales proporcionados por la policía y, donde están disponibles, por los organizadores:

Ciudad Participantes (según la policía) Participantes (según los organizadores) Berlín Más de 2.000 Hasta 5.000 Hamburgo Alrededor de 2.300 Alrededor de 6.000 Kassel 450 800 Stuttgart 350 N.D. Fráncfort 350 N.D. Friburgo 300 N.D. Heidelberg 250 N.D. Darmstadt 200 N.D. Karlsruhe 200 N.D. Hannover Alrededor de 500 (previstos) N.D.

Un caso particular ha sido el de Fulda, donde la manifestación fue cancelada debido a la participación de apenas 5 personas.

Todas las protestas han permanecido pacíficas.

Las motivaciones y los temas de las marchas

Los jóvenes han llevado a las calles diversas reivindicaciones. La protesta ha surgido principalmente en oposición a la nueva ley sobre el servicio militar, que entró en vigor el 1° de enero de 2026 , que prevé el envío de un cuestionario obligatorio para los mayores de edad de sexo masculino para evaluar su idoneidad para el servicio.

Miedo al servicio militar obligatorio: la principal preocupación es que el modelo actual, basado en el voluntariado, pueda evolucionar hacia una reintroducción del servicio militar obligatorio en caso de no alcanzar el número de voluntarios.

Críticas a la "preparación para la guerra": la retórica de los manifestantes ha sido muy fuerte. Un joven declaró: "No quiero ser parte de la máquina de guerra". Muchos han interpretado el actual rumbo político como una preparación para la guerra.

Solicitud de mayores inversiones sociales: un tema transversal que ha surgido en varias ciudades es el contraste entre los enormes gastos militares y los recortes en los sectores sociales. En Berlín y Hamburgo, por ejemplo, los jóvenes han pedido más fondos para la educación, la salud y el transporte público.

Simbolismo de la fecha: la elección del 8 de mayo, aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y "Día de la Liberación" del nazismo, se ha querido para reafirmar el mensaje "Nunca más guerra".

¿Quién estaba detrás de la organización?

Según los informes de las fuerzas del orden y los medios, la movilización ha sido apoyada por grupos políticos de izquierda. En las manifestaciones se han visto banderas y activistas de la Izquierda, de la Juventud de Izquierda (SDAJ) y del Partido Comunista Alemán (DKP).

El sindicato de profesores (GEW) ha expresado su apoyo a los jóvenes. En Berlín, el presidente de la GEW, Gökhan Akgün, ha declarado: "Nuestra tarea no es preparar a los niños para la guerra".

¿Un movimiento de minoría?

A pesar de la gran participación, una investigación del Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales de la Bundeswehr (ZMSBw) ha revelado un dato: el 42% de los jóvenes entre 16 y 29 años considera necesario reintroducir el servicio militar, mientras que solo el 30% lo rechaza. Este dato sugiere que los manifestantes, aunque muy visibles y decididos, representan una posición minoritaria dentro de su propia franja de edad. Algunos jóvenes entrevistados también han especificado que no se oponen a un ejército de profesionales, sino solo a un servicio militar obligatorio.

En resumen

La huelga del 8 de mayo de 2026 ha sido la tercera ola de protestas estudiantiles contra la nueva normativa sobre el servicio militar. Con más de 130 ciudades movilizadas, la protesta ha tenido gran resonancia, especialmente en Berlín y Hamburgo. Los estudiantes han criticado la deriva militarista del gobierno, pidiendo al mismo tiempo más inversiones en educación y en lo social, en un día de gran valor simbólico como el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.