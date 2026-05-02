La maggioranza delle basi militari USA in Medio Oriente è stata danneggiata dagli attacchi iraniani

Verità nascoste

Queste realtà sono rimaste nascoste per mesi dal governo USA per non ammettere che, nonostante portaerei, F-35 e droni Predator, l’Iran ha messo in crisi le basi USA. È una sconfitta simbolica per una potenza che ha bombardato l’Iran causando migliaia di morti ma che vede per la prima volta subire un danno significativo alla sua rete logistico-militare locale che appare seriamente compromessa.

L'efficacia iraniana nel colpire le basi USA deriva da guerra asimmetrica, saturazione delle difese e intelligenza avanzata, permettendo di infliggere danni sproporzionati nonostante inferiorità tecnologica.

Il tallone d'Achille americano



Teheran usa sciami di droni low-cost (Shahed) e missili balistici ipersonici in ondate combinate per saturare radar Patriot e sistemi antimissile THAAD, esaurendo intercettori avversari costosi (2-4 mln $ ciascuno).

L'Iran ha impiegato il satellite spia cinese TEE-01B (acquisito fine 2024) che ha fornito immagini ad alta risoluzione per un targeting preciso sugli asset USA nel Golfo, come rivelato dal Financial Times. Questo ha migliorato l'accuratezza del tiro.

Un attacco da 10 mln $ iraniani causa danni da 200-500 mln $ USA (riparazioni F-35, radar), forzando evacuazioni di militari americani. La CNN nota come le basi militari USA siano "Achille's heel" (il tallone d'Achille) in una guerra d'attrito prolungata.

Anche le riviste militari hanno sottolineato il rischio di una "debacle" americana.

"Nei primi 4 giorni di Guerra - si legge su Rivista Italiana Difesa - l'Iran ha colpito praticamente tutte le basi militari americane (o da dove operano velivoli statunitensi) nel Golfo. Quello che emerge dall'analisi dei filmati e delle immagini satellitari è che diversi strike si sono concentrati su sistemi radar e sistemi di comunicazione".

Cnn: "La guerra in Iran costa agli Usa 40-50 miliardi"

La stima di 25 miliardi di dollari fornita ieri da un alto funzionario del Pentagono ai legislatori in merito al costo totale della guerra con l'Iran fino a oggi è una cifra al ribasso che non include il costo della riparazione dei danni ingenti subiti dalle basi statunitensi nella regione. È quanto riferito alla Cnn da tre persone a conoscenza dei fatti. Una delle fonti ha affermato che la stima reale del costo si aggira intorno ai 40-50 miliardi di dollari, tenendo conto dei costi di ricostruzione delle installazioni militari statunitensi e della sostituzione delle infrastrutture distrutte. (Fonte)

Non solo. Rivista Italiana Difesa riferisce quanto segue: "Secondo un rapporto del Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, nelle prime 4 settimane dell'Operazione EPIC FURY contro l'Iran, le Forze Armate statunitensi hanno lanciato oltre 850 missili TOMAHAWK (di cui solo 535 nei primi 16 giorni, come confermato da uno studio del RUSI britannico, NdR): più che in qualsiasi altra campagna militare della storia".