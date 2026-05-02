Attaque israélienne contre la flottille mondiale Sumud, l'Union européenne détourne le regard

Tout s'est déroulé sous le nez de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, et des États membres disposant de moyens navals et satellitaires dans la zone. L'ont-ils vu? Oui. Ont-ils entendu les appels de détresse? Peut-être. Ont-ils fait quoi que ce soit? Non.

Albert, bulletin pacifiste Auteur: PeaceLink Source: Natangelo Fermer

«Sans GPS, sans radio, un navire devient invisible. Il ne peut ni appeler à l’aide, ni signaler des blessures, ni coordonner une voie d’évacuation», dénonce Oscar Camps, fondateur d’Open Arms.

Un acte très grave a été commis : enlèvement de personnes, blocage de l’aide humanitaire, sabotage des télécommunications navales. Mais un détail rend la situation encore plus grave et met directement Bruxelles en cause. Tout s’est déroulé sous le nez de Frontex , l’agence européenne de surveillance des frontières, et d’États membres disposant de moyens navals et satellitaires dans la zone. Ont-ils vu les faits ? Oui. Ont-ils entendu les appels de détresse? Peut-être. Ont-ils agi? Non.

L'inertie de l'Union européenne n'est pas un simple incident de parcours. C'est un choix politique récurrent. Elle n'a pas la volonté de protéger une flottille humanitaire à destination de Gaza. Elle a détourné le regard.

La Convention de Montego Bay, les réglementations relatives aux opérations de recherche et de sauvetage, les principes du droit international humanitaire: tout cela a été bafoué. Et cette violation ne provient pas seulement des auteurs de l’attaque, mais aussi de ceux qui, ayant l’obligation de surveiller et de porter assistance, ont choisi le silence.

«Il s’agit de violations graves du droit de la mer, des obligations de recherche et de sauvetage, de la protection des navires civils et du droit international humanitaire lorsque l’aide destinée à la population civile est bloquée. La responsabilité première incombe à ceux qui interceptent les navires et à ceux qui, malgré leur capacité et leur obligation d’intervenir, s’en abstiennent. Sans oublier qu’il s’agit d’un acte de piraterie d’État». Telle est la thèse d’Oscar Camps. « L’aide humanitaire est désormais devenue un objectif politique et militaire manifeste », avertit-il. Et l’Union européenne le sait. Elle sait que, sans réaction immédiate – garanties pour les équipages, coordination des opérations de recherche et de sauvetage, enquêtes indépendantes –, un précédent terrifiant est en train d’être créé: celui que tout est permis en haute mer et que l’Europe ne lèvera pas le petit doigt pour l’empêcher.

«Une zone SAR», souligne Camps, «n'est pas une délimitation symbolique. Elle implique des responsabilités en matière de coordination, de protection et de réponse aux signaux de détresse. Si des navires sont incapables de communiquer, de manœuvrer ou en danger, l' obligation est d'activer les mécanismes de recherche et de sauvetage. Le défaut de réponse transforme une omission en responsabilité».

En réalité, une zone de recherche et de sauvetage (SAR) s'étend également aux eaux internationales. La Conférence d'adoption de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer de 1979, adoptée à Hambourg et promue par l'OMI (Organisation maritime internationale), stipule que chaque État signataire doit établir des zones de recherche et de sauvetage (SAR) qui s'étendent au-delà de ses eaux territoriales, couvrant ainsi de vastes portions des eaux internationales .



Ce que Frontex a vu