Studenti tedeschi in sciopero contro la leva militare
Traduzioni
- Movilización pacifista en más de 130 ciudades de Alemania
[Spagnolo] Estudiantes alemanes en huelga contra el servicio militarSindicato de profesores: "Nuestra tarea no es preparar a los niños para la guerra". Fuerte participación en Berlín y Hamburgo. La elección del 8 de mayo, aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, se ha querido para reafirmar el mensaje "Nunca más guerra".8 maggio 2026 - Redazione PeaceLink
- Mobilisation pacifiste dans plus de 130 villes d'Allemagne
[Francese] Étudiants allemands en grève contre le service militaireSyndicat des enseignants : "Notre tâche n'est pas de préparer les enfants à la guerre". Forte participation à Berlin et Hambourg. Le choix du 8 mai, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, a été voulu pour réaffirmer le message "Plus jamais de guerre".8 maggio 2026 - Redazione PeaceLink
- Albert, International Bulletin for Peace and Disarmament
[Inglese] Pacifist mobilization in Germany: students on strike against military conscriptionTeachers' union: "Our job is not to prepare children for war". Strong participation in Berlin and Hamburg. The choice of May 8, the anniversary of the end of World War II and Nazism, was intended to reaffirm the message "Never again war".8 maggio 2026 - PeaceLink staff
Lo sciopero studentesco di oggi, 8 maggio 2026, contro la leva militare in Germania è stato un evento diffuso a livello nazionale, con decine di migliaia di giovani in piazza. Le proteste si sono concentrate nelle grandi città, con numeri particolarmente significativi a Berlino e Amburgo.
Ecco un riepilogo della situazione nelle principali città e i temi principali emersi.
Panoramica delle manifestazioni
La mobilitazione ha avuto luogo in oltre 130 città in tutta la Germania . Ecco i dati principali forniti dalla polizia e, dove disponibili, dagli organizzatori:
Un caso particolare è stato quello di Fulda, dove la manifestazione è stata annullata a causa della partecipazione di appena 5 persone.
Tutte le proteste sono rimaste pacifiche.
Le motivazioni e i temi dei cortei
I giovani hanno portato in piazza diverse rivendicazioni. La protesta è nata principalmente in opposizione alla nuova legge sul servizio militare, entrata in vigore il 1° gennaio 2026 , che prevede l'invio di un questionario obbligatorio per i maggiorenni di sesso maschile per valutare la loro idoneità al servizio.
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Paura della leva obbligatoria: la principale preoccupazione è che il modello attuale, basato sul volontariato, possa evolvere verso una reintroduzione della leva obbligatoria in caso di mancato raggiungimento del numero di volontari.
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Critiche alla "preparazione alla guerra": la retorica dei manifestanti è stata molto forte. Un giovane ha dichiarato: "Non voglio far parte della macchina da guerra". Molti hanno interpretato l'attuale corso politico come una preparazione alla guerra.
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Richiesta di maggiori investimenti sociali: un tema trasversale emerso in diverse città è il contrasto tra le ingenti spese militari e i tagli ai settori sociali. A Berlino e Amburgo, ad esempio, i ragazzi hanno chiesto più fondi per l'istruzione, la salute e i trasporti pubblici.
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Simbolismo della data: la scelta dell'8 maggio, anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa e "Giorno della Liberazione" dal nazismo, è stata voluta per ribadire il messaggio "Mai più guerra".
Chi c'era dietro l'organizzazione?
Secondo i rapporti delle forze dell'ordine e dei media, la mobilitazione è stata supportata da gruppi politici di sinistra. Nelle manifestazioni sono state avvistate bandiere e attivisti della Sinistra, della Giovane Sinistra (SDAJ) e del Partito Comunista Tedesco (DKP).
Il sindacato degli insegnanti (GEW) ha espresso il proprio sostegno ai ragazzi. A Berlino, il presidente della GEW, Gökhan Akgün, ha dichiarato: "Il nostro compito non è preparare i bambini alla guerra".
Un movimento di minoranza?
Nonostante la grande partecipazione, una ricerca del Centro di Storia Militare e Scienze Sociali della Bundeswehr (ZMSBw) ha rivelato un dato: il 42% dei giovani tra i 16 e i 29 anni ritiene necessario reintrodurre il servizio di leva, mentre solo il 30% lo rifiuta. Questo dato suggerisce che i manifestanti, sebbene molto visibili e determinati, rappresentano una posizione minoritaria all'interno della loro stessa fascia d'età. Alcuni ragazzi intervistati hanno anche specificato di non opporsi a un esercito di professionisti, ma solo a una leva obbligatoria.
In sintesi
Lo sciopero dell'8 maggio 2026 è stata la terza ondata di proteste studentesche contro la nuova normativa sulla leva. Con oltre 130 città mobilitate, la protesta ha avuto grande risonanza, specialmente a Berlino e Amburgo. Gli studenti hanno criticato la deriva militarista del governo, chiedendo al contempo più investimenti nell'istruzione e nel sociale, in una giornata dal forte valore simbolico come l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.
„Nie wieder Krieg!“: Schüler streiken bundesweit gegen die Wehrpflicht
https://www.berliner-zeitung.de/article/demonstration-gegen-die-wehrpflicht-tausende-schueler-streiken-am-8-mai-10034940
"Nie wieder Krieg": Schüler in BW gehen gegen Wehrpflicht auf die Straße
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/schueler-demonstrieren-gegen-wehrpflicht-in-bw-100.html
„Ich möchte kein Teil der Kriegsmaschinerie sein“: Junge Menschen demonstrieren in Berlin gegen die Wehrpflicht
https://www.tagesspiegel.de/berlin/ich-mochte-kein-teil-der-kriegsmaschinerie-sein-junge-menschen-demonstrieren-in-berlin-gegen-die-wehrpflicht-15575304.html
Frankfurt, Kassel, Fulda und Co.: Wo fünf Schüler zum Streik gegen die Wehrpflicht kamen
https://www.tagesschau.de/inland/regional/hessen/hr-frankfurt-kassel-fulda-und-co--wo-fuenf-schueler-zum-streik-gegen-die-wehrpflicht-kamen-100.html
"Nie wieder Wehrpflicht". Schülerproteste in 100 Städten
https://www.zdfheute.de/video/heute-in-deutschland/heute---in-deutschland-vom-8-mai-2026-100.html
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