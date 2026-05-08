Studenti tedeschi in sciopero contro la leva militare

Sindacato degli insegnanti: "Il nostro compito non è preparare i bambini alla guerra". Forte partecipazione a Berlino e Amburgo. La scelta dell'8 maggio, anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e del nazismo, è stata voluta per ribadire il messaggio "Mai più guerra".

Albert, bollettino pacifista Autore: Natangelo Fonte: PeaceLink Chiudi

Lo sciopero studentesco di oggi, 8 maggio 2026, contro la leva militare in Germania è stato un evento diffuso a livello nazionale, con decine di migliaia di giovani in piazza. Le proteste si sono concentrate nelle grandi città, con numeri particolarmente significativi a Berlino e Amburgo.

Ecco un riepilogo della situazione nelle principali città e i temi principali emersi.

Panoramica delle manifestazioni

La mobilitazione ha avuto luogo in oltre 130 città in tutta la Germania . Ecco i dati principali forniti dalla polizia e, dove disponibili, dagli organizzatori:

Città Partecipanti (secondo la polizia) Partecipanti (secondo gli organizzatori) Berlino Oltre 2.000 Fino a 5.000 Amburgo Circa 2.300 Circa 6.000 Kassel 450 800 Stoccarda 350 N.D. Francoforte 350 N.D. Friburgo 300 N.D. Heidelberg 250 N.D. Darmstadt 200 N.D. Karlsruhe 200 N.D. Hannover Circa 500 (previsti) N.D.

Un caso particolare è stato quello di Fulda, dove la manifestazione è stata annullata a causa della partecipazione di appena 5 persone.

Tutte le proteste sono rimaste pacifiche.

Le motivazioni e i temi dei cortei

I giovani hanno portato in piazza diverse rivendicazioni. La protesta è nata principalmente in opposizione alla nuova legge sul servizio militare, entrata in vigore il 1° gennaio 2026 , che prevede l'invio di un questionario obbligatorio per i maggiorenni di sesso maschile per valutare la loro idoneità al servizio.

Paura della leva obbligatoria: la principale preoccupazione è che il modello attuale, basato sul volontariato, possa evolvere verso una reintroduzione della leva obbligatoria in caso di mancato raggiungimento del numero di volontari.

Critiche alla "preparazione alla guerra": la retorica dei manifestanti è stata molto forte. Un giovane ha dichiarato: "Non voglio far parte della macchina da guerra". Molti hanno interpretato l'attuale corso politico come una preparazione alla guerra.

Richiesta di maggiori investimenti sociali: un tema trasversale emerso in diverse città è il contrasto tra le ingenti spese militari e i tagli ai settori sociali. A Berlino e Amburgo, ad esempio, i ragazzi hanno chiesto più fondi per l'istruzione, la salute e i trasporti pubblici.

Simbolismo della data: la scelta dell'8 maggio, anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa e "Giorno della Liberazione" dal nazismo, è stata voluta per ribadire il messaggio "Mai più guerra".

Chi c'era dietro l'organizzazione?

Secondo i rapporti delle forze dell'ordine e dei media, la mobilitazione è stata supportata da gruppi politici di sinistra. Nelle manifestazioni sono state avvistate bandiere e attivisti della Sinistra, della Giovane Sinistra (SDAJ) e del Partito Comunista Tedesco (DKP).

Il sindacato degli insegnanti (GEW) ha espresso il proprio sostegno ai ragazzi. A Berlino, il presidente della GEW, Gökhan Akgün, ha dichiarato: "Il nostro compito non è preparare i bambini alla guerra".

Un movimento di minoranza?

Nonostante la grande partecipazione, una ricerca del Centro di Storia Militare e Scienze Sociali della Bundeswehr (ZMSBw) ha rivelato un dato: il 42% dei giovani tra i 16 e i 29 anni ritiene necessario reintrodurre il servizio di leva, mentre solo il 30% lo rifiuta. Questo dato suggerisce che i manifestanti, sebbene molto visibili e determinati, rappresentano una posizione minoritaria all'interno della loro stessa fascia d'età. Alcuni ragazzi intervistati hanno anche specificato di non opporsi a un esercito di professionisti, ma solo a una leva obbligatoria.

In sintesi

Lo sciopero dell'8 maggio 2026 è stata la terza ondata di proteste studentesche contro la nuova normativa sulla leva. Con oltre 130 città mobilitate, la protesta ha avuto grande risonanza, specialmente a Berlino e Amburgo. Gli studenti hanno criticato la deriva militarista del governo, chiedendo al contempo più investimenti nell'istruzione e nel sociale, in una giornata dal forte valore simbolico come l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.