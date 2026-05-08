Étudiants allemands en grève contre le service militaire

Syndicat des enseignants : "Notre tâche n'est pas de préparer les enfants à la guerre". Forte participation à Berlin et Hambourg. Le choix du 8 mai, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, a été voulu pour réaffirmer le message "Plus jamais de guerre".

La grève étudiante d'aujourd'hui, 8 mai 2026, contre le service militaire en Allemagne a été un événement largement répandu à l'échelle nationale, avec des dizaines de milliers de jeunes dans les rues. Les manifestations se sont concentrées dans les grandes villes, avec des chiffres particulièrement significatifs à Berlin et Hambourg.

Voici un récapitulatif de la situation dans les principales villes et des thèmes principaux qui ont émergé.

Vue d'ensemble des manifestations

La mobilisation a eu lieu dans plus de 130 villes à travers l'Allemagne. Voici les principales données fournies par la police et, lorsque disponibles, par les organisateurs :

Ville Participants (selon la police) Participants (selon les organisateurs) Berlin Plus de 2 000 Jusqu'à 5 000 Hambourg Environ 2 300 Environ 6 000 Kassel 450 800 Stuttgart 350 N.D. Francfort 350 N.D. Fribourg 300 N.D. Heidelberg 250 N.D. Darmstadt 200 N.D. Karlsruhe 200 N.D. Hanovre Environ 500 (prévisibles) N.D.

Un cas particulier a été celui de Fulda, où la manifestation a été annulée en raison de la participation de seulement 5 personnes.

Toutes les manifestations sont restées pacifiques.

Les motivations et les thèmes des cortèges

Les jeunes ont porté dans les rues diverses revendications. La protestation est née principalement en opposition à la nouvelle loi sur le service militaire, entrée en vigueur le 1er janvier 2026 , qui prévoit l'envoi d'un questionnaire obligatoire pour les majeurs de sexe masculin afin d'évaluer leur aptitude au service.

Peur de la conscription obligatoire: la principale préoccupation est que le modèle actuel, basé sur le volontariat, puisse évoluer vers une réintroduction de la conscription obligatoire en cas de non-atteinte du nombre de volontaires.

Critiques de la "préparation à la guerre": la rhétorique des manifestants a été très forte. Un jeune a déclaré : "Je ne veux pas faire partie de la machine de guerre". Beaucoup ont interprété l'actuel cours politique comme une préparation à la guerre.

Demande de plus d'investissements sociaux: un thème transversal qui a émergé dans plusieurs villes est le contraste entre les dépenses militaires considérables et les coupes dans les secteurs sociaux. À Berlin et Hambourg, par exemple, les jeunes ont demandé plus de fonds pour l'éducation, la santé et les transports publics.

Symbolisme de la date: le choix du 8 mai, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et "Jour de la Libération" du nazisme, a été voulu pour réaffirmer le message "Plus jamais de guerre".

Qui était derrière l'organisation?

Selon les rapports des forces de l'ordre et des médias, la mobilisation a été soutenue par des groupes politiques de gauche. Dans les manifestations, des drapeaux et des activistes de la Gauche, de la Jeune Gauche (SDAJ) et du Parti Communiste Allemand (DKP).

Le syndicat des enseignants (GEW) a exprimé son soutien aux jeunes. À Berlin, le président de la GEW, Gökhan Akgün, a déclaré: "Notre tâche n'est pas de préparer les enfants à la guerre".

Un mouvement de minorité ?

Malgré la grande participation, une recherche du Centre d'Histoire Militaire et des Sciences Sociales de la Bundeswehr (ZMSBw) a révélé un fait: 42 % des jeunes entre 16 et 29 ans estiment nécessaire de réintroduire le service militaire, tandis que seulement 30 % le refusent. Ce chiffre suggère que les manifestants, bien que très visibles et déterminés, représentent une position minoritaire au sein de leur propre tranche d'âge. Certains jeunes interrogés ont également précisé qu'ils ne s'opposaient pas à une armée de professionnels, mais seulement à une conscription obligatoire.

En résumé

La grève du 8 mai 2026 a été la troisième vague de manifestations étudiantes contre la nouvelle réglementation sur le service militaire. Avec plus de 130 villes mobilisées, la protestation a eu un grand écho, notamment à Berlin et Hambourg. Les étudiants ont critiqué la dérive militariste du gouvernement, tout en demandant davantage d'investissements dans l'éducation et le social, lors d'une journée d'une forte valeur symbolique comme l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.