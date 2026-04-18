El futuro del desarme nuclear estará en juego en la ONU el 27 de abril.

El 30 de marzo de 2026, cientos de personas se reunieron en Fiyi para recordar a las víctimas de las pruebas nucleares en las islas del Pacífico. Estarán presentes en la ONU en Nueva York, junto con los supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.

La sede de las Naciones Unidas vista desde el sur de Tudor City, en el lado este de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Autor: Padraic Ryan Fuente: https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_di_vetro_del_Segretariato_delle_Nazioni_Unite#/media/File:UN_Headquarters_2.jpg Cerrar Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) comienza el 27 de abril de 2026 en Nueva York. La conferencia tendrá una duración de cuatro semanas y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. Las dos conferencias anteriores concluyeron sin un documento final. Si esta vez vuelve a fracasar, el tratado corre el riesgo de quedar invalidado.

Un nombramiento decisivo

La conferencia fue presidida por el embajador vietnamita Do Hung Viet. Su mensaje fue claro: el acuerdo de desarme nuclear entre Estados Unidos y Rusia expiró en febrero pasado. "Prácticamente no queda ningún acuerdo de control de armas", afirmó. Y el Tratado de No Proliferación Nuclear es probablemente la única esperanza que queda.



El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), en vigor desde 1970, es un acuerdo fundamental basado en tres pilares: la no proliferación, el desarme nuclear y los usos pacíficos de la energía atómica .



Un nuevo fracaso en la Conferencia de Examen de la ONU podría desencadenar una crisis difícil de detener, poniendo en riesgo la seguridad de todos.

La conferencia contará con la presencia de supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, los hibakusha . Sus testimonios deberían ayudar al mundo a comprender las consecuencias humanitarias de una bomba atómica.

También estarán presentes representantes de las poblaciones del Océano Pacífico que han sufrido durante años las consecuencias de las pruebas nucleares al aire libre.

Un recuerdo olvidado: Pruebas nucleares en el Pacífico

Justo cuando se acerca la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear en Nueva York, ha ocurrido algo significativo en las últimas semanas.

El 30 de marzo de 2026 , cientos de personas se congregaron en la Universidad del Pacífico Sur en Suva, Fiyi. Recordaron a las víctimas de las pruebas nucleares. Era el Día de Conmemoración de las Víctimas Nucleares , un día para recordar a quienes sufrieron las consecuencias de los bombardeos atómicos. La iniciativa se denominó ANIN jitbon mar , que en el idioma local significa "un llamado espiritual desde las islas".

Los principales periódicos y noticieros de televisión no han cubierto esta noticia. Para quienes tienen una visión pacifista del mundo , este silencio no es bueno. Es una señal de que se está ocultando una verdad incómoda.

¿Qué sucedió en el Pacífico?

Entre 1946 y 1996, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido detonaron más de 300 bombas nucleares en el océano Pacífico. Eligieron esas islas por su lejanía y porque sus habitantes carecían de los medios para expresar su dolor. Sus voces nunca llegaron a nosotros durante esas pruebas.

Esa era una zona de sacrificio .

Las islas más afectadas fueron las Islas Marshall, donde Estados Unidos realizó las pruebas más destructivas. Luego vino la Polinesia Francesa, donde Francia continuó detonando bombas hasta 1996. Después vinieron Kiribati y partes de Australia (pruebas británicas). Castillo Bravo (prueba nuclear) Autor: United States Department of Energy Fuente: https://it.wikipedia.org/wiki/Castle_Bravo#/media/File:Castle_Bravo_Blast.jpg Cerrar

La bomba del Castillo Bravo

La prueba más desastrosa fue la de Castle Bravo en 1954, en el atolón Bikini. La bomba fue mil veces más potente que la de Hiroshima. La ceniza radiactiva también cayó sobre atolones habitados como Rongelap y Utirik. La gente enfermó de inmediato: náuseas, quemaduras. Con el paso de los años, se desarrollaron tumores y nacieron niños con malformaciones.

Los habitantes de Bikini fueron reubicados en 1946 con la promesa de que regresarían. Nunca regresaron. Su isla se convirtió en un campo de pruebas de radiación.

Las consecuencias aún persisten hoy en día.

Miles de personas desarrollaron tumores de tiroides, leucemia y otros tipos de cáncer. Muchas mujeres sufrieron abortos espontáneos o dieron a luz a niños con malformaciones congénitas. Abandonar sus tierras significó perder su identidad y su cultura.

El medio ambiente también ha quedado devastado. En las Islas Marshall se encuentra el Domo de Runit , una cúpula de hormigón construida sobre un cráter lleno de escombros radiactivos. El hormigón está agrietado y el nivel del mar está subiendo debido al cambio climático. Tarde o temprano, el domo se derrumbará.

Justicia denegada

Casi nadie ha recibido justicia. Un tribunal de las Islas Marshall estimó que se necesitarían más de 500 millones de dólares solo para reparar los daños sufridos por los habitantes de Bikini. Estados Unidos nunca ha pagado. Francia solo ha reconocido parcialmente su culpa, tras décadas de mentiras. El Reino Unido ha hecho poco o nada.

Lo que pidieron los líderes del Pacífico

El 30 de marzo en Suva, representantes de las islas contaminadas por las pruebas nucleares exigieron cuatro cosas:

Mayor apoyo a la salud de las poblaciones expuestas. La rehabilitación de terrenos contaminados. Un reconocimiento oficial y una indemnización por daños y perjuicios. Un control independiente de la radiactividad.

Conciencia atómica

Hay algo que corre el riesgo de desaparecer en el mundo actual: la conciencia atómica. Mantener viva la conciencia atómica implica recordar, prevenir y movilizar.

El 27 de abril , la opinión pública mundial debe estar atenta a lo que ocurra en la ONU, pues el futuro de las armas nucleares nos concierne a todos. Testigos de las pruebas nucleares en el Pacífico estarán en Nueva York, al igual que testigos del Holocausto en Hiroshima y Nagasaki. Ellos harán oír la voz de la humanidad en la sede de la ONU.

En PeaceLink queríamos contar esta historia porque el silencio de los medios de comunicación es inaceptable .

Una vez más nos preguntamos: ¿por qué no se habla de esto?