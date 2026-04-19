Organizzazioni per il disarmo nucleare

Abolition 2000

Africans Against The Bomb

AFRICSIS - African Center for Science and International Security

Descrizione: centro di ricerca indipendente con sede in Ghana che che si occupa di non proliferazione delle armi nucleari e che fornisce analisi basate sull'evidenza per supportare i governi africani nella gestione dei rischi nucleari, chimici e biologici.

Bulletin of the Atomic Scientists

Descrizione: Organizzazione indipendente fondata nel 1945 da Albert Einstein e altri scienziati. È famosa per il suo "Doomsday Clock" (Orologio dell'Apocalisse), che valuta il rischio esistenziale per l'umanità, con un focus particolare sulle minacce nucleari.

ERUB (Enewetak, Rongelap, Utirik, Bikini Atolls)

Descrizione: Organizzazione di sopravvissuti delle Isole Marshall colpite dal programma di test nucleari statunitense. Non ha un sito web dedicato facilmente reperibile, ma la sua storia è documentata da think tank come FPIF.

FAS - Federation of American Scientists

Gensuikyo - Consiglio Giapponese contro le Bombe Atomiche e all'Idrogeno

Descrizione: una delle più grandi e storiche ONG pacifiste del Giappone, fondata nel 1955 al culmine del movimento contro i test nucleari. È un'organizzazione ombrello con sedi in tutte le 47 prefetture del paese.

Greenpeace International

Descrizione: storicamente coinvolta nella lotta contro i test nucleari nel Pacifico (celebre l'affondamento della Rainbow Warrior nel 1985), continua a sostenere le comunità sfollate e a chiedere giustizia climatica e nucleare per le isole Marshall.

HOPe - Hiroshima Organization for Global Peace

Descrizione: fondata nel 2021 dalla Prefettura di Hiroshima, conduce ricerche e analisi (come l'"Hiroshima Report") e promuove iniziative per l'abolizione delle armi nucleari, sostenuta da donazioni private.

ICAN - Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari

ICAN Australia

INES - International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility

Descrizione: rete indipendente che riunisce ingegneri e scienziati per promuovere la pace, il disarmo, l'etica e la responsabilità nell'uso della scienza e della tecnologia.

IPPNW - International Physicians for the Prevention of Nuclear War

Descrizione: federazione globale di medici e operatori sanitari che si dedicano alla ricerca, all'educazione e alla sensibilizzazione sulle conseguenze mediche e umanitarie di una guerra nucleare. Premio Nobel per la Pace 1985.

Mayors for Peace

Minority Rights Group International

Descrizione: ha pubblicato dossier sulle conseguenze sanitarie e ambientali dei test nucleari nell'Oceano Pacifico, documentando l'impatto sulle popolazioni locali.

Movimento Nonviolento

Nihon Hidankyo - Confederazione giapponese delle organizzazioni dei sopravvissuti alle bombe A e H

Descrizione: l'unica organizzazione nazionale degli Hibakusha (sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki), fondata nel 1956. Il loro obiettivo è ottenere sostegno per le vittime e fare pressione sui governi per l'abolizione delle armi nucleari. Premio Nobel per la Pace 2024.

OPANAL - Organismo per la Proscrizione delle Armi Nucleari in America Latina e nei Caraibi

Peace Boat

Pugwash Conferences on Science and World Affairs

Descrizione: movimento internazionale di scienziati e leader politici che, dal 1957, promuove il dialogo per ridurre il pericolo di conflitti armati e cercare soluzioni alle minacce alla sicurezza globale, con particolare attenzione alle armi nucleari. Premio Nobel per la Pace 1995.

Rete Italiana Pace e Disarmo

Descrizione: coordinamento di associazioni, movimenti e sindacati italiani impegnati per la pace, il disarmo e la nonviolenza.

Science for Peace

SEHLAC - Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe

Senzatomica

Soka Gakkai Internazionale (SGI)

Descrizione: organizzazione buddista impegnata nella pace, la cultura e l'educazione, attiva nel promuovere il disarmo nucleare attraverso mostre, eventi e iniziative di sensibilizzazione.

UNREC - United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa

Descrizione: centro regionale delle Nazioni Unite con sede a Lomé, Togo, che fornisce assistenza tecnica, consulenza politica e sviluppo di capacità agli Stati Membri africani su disarmo, controllo degli armamenti e non proliferazione.

USPID - Unione degli Scienziati Per Il Disarmo

Descrizione: associazione italiana di scienziati e ricercatori che promuove la ricerca, l'informazione e la formazione sui temi del controllo degli armamenti, del disarmo nucleare, chimico e biologico, e della risoluzione dei conflitti.

VERTIC - Verification Research, Training and Information Centre

World BEYOND War - Africa Chapters / America Latina

Descrizione: movimento globale per porre fine a tutte le guerre, con sezioni attive in paesi come Etiopia, Ghana, Libia e coordinamento per l'America Latina. Lavora per la smilitarizzazione e la promozione della pace.

Analizzando la lista delle questioni sul campo emergono tre pilastri fondamentali del movimento per l'abolizione nucleare.

Il ruolo dei Premi Nobel come "scala" diplomatica

L'elenco include quattro realtà insignite del Nobel per la Pace in quattro decenni diversi. Questo non è casuale ma rappresenta l'evoluzione della lotta al nucleare: si parte con la scienza medica (IPPNW 1985) che documenta l'impossibilità di curare le vittime, si passa al dialogo politico-scientifico della Guerra Fredda (Pugwash 1995), si arriva alla mobilitazione della società civile globale (ICAN 2017) e infine alla testimonianza diretta delle vittime (Hidankyo 2024). È un percorso che va dall'astrazione della deterrenza alla concretezza della sofferenza umana.

Le Zone Libere da Armi Nucleari (NWFZ) come modello giuridico

La presenza di OPANAL e la forte componente delle Isole del Pacifico (ERUB) e dell'Africa (con il Trattato di Pelindaba) dimostrano che il disarmo non è solo un'utopia globale, ma una realtà regionale. Il Trattato di Tlatelolco in America Latina (1967) è stato il precursore giuridico che ha ispirato il TPNW. Le regioni del Sud Globale, spesso vittime dei test nucleari, sono oggi le più attive promotrici delle norme di proibizione, invertendo la tradizionale gerarchia di potere nelle relazioni internazionali.