Organizzazioni per il disarmo nucleare
Elenco alfabetico delle organizzazioni per il Disarmo Nucleare
Abolition 2000
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Sito web: www.abolition2000.org
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Descrizione: rete globale di oltre 2000 organizzazioni in più di 90 paesi che lavora per un trattato per l'eliminazione totale delle armi nucleari.
Africans Against The Bomb
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Descrizione: progetto lanciato nel 2023 per amplificare il ruolo storico e contemporaneo della leadership africana nel disarmo nucleare, con l'obiettivo di creare un consorzio permanente di organizzazioni focalizzate sul tema.
AFRICSIS - African Center for Science and International Security
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Sito web: africsis.org
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Descrizione: centro di ricerca indipendente con sede in Ghana che che si occupa di non proliferazione delle armi nucleari e che fornisce analisi basate sull'evidenza per supportare i governi africani nella gestione dei rischi nucleari, chimici e biologici.
Bulletin of the Atomic Scientists
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Sito web: thebulletin.org
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Descrizione: Organizzazione indipendente fondata nel 1945 da Albert Einstein e altri scienziati. È famosa per il suo "Doomsday Clock" (Orologio dell'Apocalisse), che valuta il rischio esistenziale per l'umanità, con un focus particolare sulle minacce nucleari.
ERUB (Enewetak, Rongelap, Utirik, Bikini Atolls)
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Descrizione: Organizzazione di sopravvissuti delle Isole Marshall colpite dal programma di test nucleari statunitense. Non ha un sito web dedicato facilmente reperibile, ma la sua storia è documentata da think tank come FPIF.
FAS - Federation of American Scientists
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Sito web: fas.org
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Descrizione: fondata nel 1945 da scienziati del Progetto Manhattan, fornisce analisi e dati affidabili sullo stato degli arsenali nucleari mondiali (es. il "Nuclear Notebook"). Gode del sostegno di decine di premi Nobel.
Gensuikyo - Consiglio Giapponese contro le Bombe Atomiche e all'Idrogeno
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Sito web: www.antiatom.org
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Descrizione: una delle più grandi e storiche ONG pacifiste del Giappone, fondata nel 1955 al culmine del movimento contro i test nucleari. È un'organizzazione ombrello con sedi in tutte le 47 prefetture del paese.
Greenpeace International
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Sito web: www.greenpeace.org
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Descrizione: storicamente coinvolta nella lotta contro i test nucleari nel Pacifico (celebre l'affondamento della Rainbow Warrior nel 1985), continua a sostenere le comunità sfollate e a chiedere giustizia climatica e nucleare per le isole Marshall.
HOPe - Hiroshima Organization for Global Peace
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Sito web: www.pref.hiroshima.lg.jp (sezione dedicata)
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Descrizione: fondata nel 2021 dalla Prefettura di Hiroshima, conduce ricerche e analisi (come l'"Hiroshima Report") e promuove iniziative per l'abolizione delle armi nucleari, sostenuta da donazioni private.
ICAN - Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari
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Sito web: www.icanw.org
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Descrizione: coalizione globale di centinaia di ONG in oltre 100 paesi, impegnata a promuovere l'adesione e l'implementazione del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW). Premio Nobel per la Pace 2017.
ICAN Australia
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Sito web: icanw.org.au
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Descrizione: sezione nazionale di ICAN, attiva nel coinvolgere le comunità delle isole del Pacifico e nel chiedere al governo australiano di ratificare il TPNW.
INES - International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility
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Sito web: inesglobal.org
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Descrizione: rete indipendente che riunisce ingegneri e scienziati per promuovere la pace, il disarmo, l'etica e la responsabilità nell'uso della scienza e della tecnologia.
IPPNW - International Physicians for the Prevention of Nuclear War
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Sito web: www.ippnw.org
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Descrizione: federazione globale di medici e operatori sanitari che si dedicano alla ricerca, all'educazione e alla sensibilizzazione sulle conseguenze mediche e umanitarie di una guerra nucleare. Premio Nobel per la Pace 1985.
Mayors for Peace
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Sito web: www.mayorsforpeace.org
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Descrizione: Rete internazionale di città guidata dai sindaci di Hiroshima e Nagasaki che si impegna per l'abolizione totale delle armi nucleari entro il 2024.
Minority Rights Group International
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Sito web: minorityrights.org
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Descrizione: ha pubblicato dossier sulle conseguenze sanitarie e ambientali dei test nucleari nell'Oceano Pacifico, documentando l'impatto sulle popolazioni locali.
Movimento Nonviolento
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Sito web: nonviolenti.org
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Descrizione: Organizzazione italiana che promuove la nonviolenza come metodo di azione politica e sociale, attiva in campagne per il disarmo.
Nihon Hidankyo - Confederazione giapponese delle organizzazioni dei sopravvissuti alle bombe A e H
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Sito web: www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon
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Descrizione: l'unica organizzazione nazionale degli Hibakusha (sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki), fondata nel 1956. Il loro obiettivo è ottenere sostegno per le vittime e fare pressione sui governi per l'abolizione delle armi nucleari. Premio Nobel per la Pace 2024.
OPANAL - Organismo per la Proscrizione delle Armi Nucleari in America Latina e nei Caraibi
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Sito web: www.opanal.org
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Descrizione: organizzazione intergovernativa creata dal Trattato di Tlatelolco (1967), che ha reso l'America Latina la prima regione densamente popolata al mondo a essere dichiarata zona libera da armi nucleari.
Peace Boat
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Sito web: peaceboat.org
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Descrizione: ONG internazionale con sede in Giappone che organizza viaggi globali per la pace. Dal 2008 porta gli Hibakusha in tutto il mondo per condividere le loro testimonianze e sensibilizzare l'opinione pubblica.
Pugwash Conferences on Science and World Affairs
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Sito web: pugwash.org
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Descrizione: movimento internazionale di scienziati e leader politici che, dal 1957, promuove il dialogo per ridurre il pericolo di conflitti armati e cercare soluzioni alle minacce alla sicurezza globale, con particolare attenzione alle armi nucleari. Premio Nobel per la Pace 1995.
Rete Italiana Pace e Disarmo
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Sito web: retepacedisarmo.org
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Descrizione: coordinamento di associazioni, movimenti e sindacati italiani impegnati per la pace, il disarmo e la nonviolenza.
Science for Peace
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Sito web: www.scienceforpeace.it
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Descrizione: iniziativa italiana nata per promuovere il disarmo e la pace attraverso il contributo della comunità scientifica, in linea con lo spirito del Manifesto Russell-Einstein.
SEHLAC - Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe
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Sito web: sehlac.org
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Descrizione: rete di organizzazioni della società civile che coordina gli sforzi per il disarmo umanitario nella regione, ed è parte della campagna ICAN, contribuendo al Premio Nobel per la Pace del 2017.
Senzatomica
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Sito web: senzatomica.it
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Descrizione: campagna promossa dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai per un mondo libero da armi nucleari, attraverso mostre, eventi e sensibilizzazione.
Soka Gakkai Internazionale (SGI)
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Sito web: www.sgi-peace.org
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Descrizione: organizzazione buddista impegnata nella pace, la cultura e l'educazione, attiva nel promuovere il disarmo nucleare attraverso mostre, eventi e iniziative di sensibilizzazione.
UNREC - United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa
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Sito web: www.unrec.org
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Descrizione: centro regionale delle Nazioni Unite con sede a Lomé, Togo, che fornisce assistenza tecnica, consulenza politica e sviluppo di capacità agli Stati Membri africani su disarmo, controllo degli armamenti e non proliferazione.
USPID - Unione degli Scienziati Per Il Disarmo
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Sito web: www.uspid.org
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Descrizione: associazione italiana di scienziati e ricercatori che promuove la ricerca, l'informazione e la formazione sui temi del controllo degli armamenti, del disarmo nucleare, chimico e biologico, e della risoluzione dei conflitti.
VERTIC - Verification Research, Training and Information Centre
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Sito web: www.vertic.org
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Descrizione: organizzazione indipendente che fornisce consulenza su accordi di verifica. Collabora con l'"African Nuclear Disarmament Verification Hub" e università sudafricane per promuovere il disarmo nucleare nel continente.
World BEYOND War - Africa Chapters / America Latina
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Sito web: worldbeyondwar.org
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Descrizione: movimento globale per porre fine a tutte le guerre, con sezioni attive in paesi come Etiopia, Ghana, Libia e coordinamento per l'America Latina. Lavora per la smilitarizzazione e la promozione della pace.
Approfondimenti tematici
Analizzando la lista delle questioni sul campo emergono tre pilastri fondamentali del movimento per l'abolizione nucleare.
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Il ruolo dei Premi Nobel come "scala" diplomatica
L'elenco include quattro realtà insignite del Nobel per la Pace in quattro decenni diversi. Questo non è casuale ma rappresenta l'evoluzione della lotta al nucleare: si parte con la scienza medica (IPPNW 1985) che documenta l'impossibilità di curare le vittime, si passa al dialogo politico-scientifico della Guerra Fredda (Pugwash 1995), si arriva alla mobilitazione della società civile globale (ICAN 2017) e infine alla testimonianza diretta delle vittime (Hidankyo 2024). È un percorso che va dall'astrazione della deterrenza alla concretezza della sofferenza umana.
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Le Zone Libere da Armi Nucleari (NWFZ) come modello giuridico
La presenza di OPANAL e la forte componente delle Isole del Pacifico (ERUB) e dell'Africa (con il Trattato di Pelindaba) dimostrano che il disarmo non è solo un'utopia globale, ma una realtà regionale. Il Trattato di Tlatelolco in America Latina (1967) è stato il precursore giuridico che ha ispirato il TPNW. Le regioni del Sud Globale, spesso vittime dei test nucleari, sono oggi le più attive promotrici delle norme di proibizione, invertendo la tradizionale gerarchia di potere nelle relazioni internazionali.
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La convergenza tra disarmo nucleare e giustizia climatica/coloniale
Enti come Minority Rights Group e il focus di Greenpeace e ERUB sulle Isole Marshall evidenziano come le "Zone Sacrificali" dei test nucleari (Pacifico, Algeria, Australia) siano anche le prime linee della crisi climatica. Il TPNW è l'unico trattato di disarmo che include obblighi specifici di assistenza alle vittime e risanamento ambientale (Articoli 6 e 7), collegando indissolubilmente la sicurezza umana alla sicurezza ambientale.
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