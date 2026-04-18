L’avenir du désarmement nucléaire sera en jeu à l’ONU le 27 avril.

Le 30 mars 2026, des centaines de personnes se sont rassemblées aux Fidji pour commémorer les victimes des essais nucléaires menés sur les îles du Pacifique. Elles seront présentes à l'ONU à New York, aux côtés des survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki.

La Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) débutera le 27 avril 2026 à New York. Elle durera quatre semaines et se tiendra au siège des Nations Unies. Les deux précédentes conférences se sont soldées par l'absence de document final. Si, cette fois-ci, elle échoue à nouveau, le traité risque d'être invalidé.

Une nomination décisive

La conférence était présidée par l'ambassadeur du Vietnam, Do Hung Viet. Son message était clair : l'accord de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie a expiré en février dernier. « Il ne reste pratiquement plus aucun accord de contrôle des armements », a-t-il déclaré. Et le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est probablement le seul espoir qui subsiste.



Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), en vigueur depuis 1970, est un accord fondamental basé sur trois piliers : la non-prolifération, le désarmement nucléaire et les utilisations pacifiques de l’énergie atomique .



Un nouvel échec lors de la Conférence d'examen des Nations Unies pourrait déclencher une crise difficile à endiguer, mettant en péril la sécurité de tous.

La conférence accueillera des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, les hibakusha . Leurs témoignages devraient permettre au monde de mieux comprendre les conséquences humanitaires d'une bombe atomique.

Des représentants des populations de l'océan Pacifique qui subissent depuis des années les conséquences des essais nucléaires en plein air seront également présents.

Un souvenir oublié : les essais nucléaires dans le Pacifique

Alors que la Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération nucléaire de New York approche, un événement important s'est produit ces dernières semaines.

Le 30 mars 2026 , des centaines de personnes se sont rassemblées à l'Université du Pacifique Sud à Suva, aux Fidji. Elles ont commémoré les victimes des essais nucléaires. C'était la Journée de commémoration des victimes nucléaires , une journée de recueillement en mémoire de ceux qui ont souffert des bombardements atomiques. L'initiative s'intitulait ANIN jitbon mar , ce qui signifie en langue locale « un appel spirituel des îles ».

Les principaux journaux et chaînes d'information télévisées n'ont pas couvert cette affaire. Pour les pacifistes , ce silence est inquiétant. Il est le signe qu'on cherche à étouffer une vérité dérangeante.

Que s'est-il passé dans le Pacifique ?

Entre 1946 et 1996, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont fait exploser plus de 300 bombes nucléaires dans l'océan Pacifique. Ils ont choisi ces îles en raison de leur isolement et du fait que les populations locales n'avaient pas les moyens d'exprimer leur souffrance. Leurs voix ne nous sont jamais parvenues lors de ces essais.

C'était une zone sacrificielle .

Les îles les plus touchées furent les îles Marshall, où les États-Unis menèrent les essais les plus destructeurs. Vint ensuite la Polynésie française, où la France continua de procéder à des essais nucléaires jusqu'en 1996. Puis ce fut le tour de Kiribati et de certaines régions d'Australie (essais britanniques).

La bombe Castle Bravo

L'essai le plus catastrophique fut Castle Bravo en 1954, sur l'atoll de Bikini. La bombe était mille fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Des cendres radioactives retombèrent également sur des atolls habités comme Rongelap et Utirik. La population tomba immédiatement malade : nausées, brûlures. Au fil des années, des tumeurs se développèrent et des enfants naquirent avec des malformations.

Les habitants de Bikini furent déplacés en 1946 avec la promesse qu'ils reviendraient. Ils ne revinrent jamais. Leur île devint un site d'essais nucléaires.

Les conséquences se font encore sentir aujourd'hui.

Des milliers de personnes ont développé des tumeurs de la thyroïde, des leucémies et d'autres cancers. De nombreuses femmes ont subi des fausses couches ou ont donné naissance à des enfants atteints de malformations congénitales. Quitter leurs terres signifiait perdre leur identité et leur culture.

L'environnement est lui aussi dévasté. Aux Îles Marshall, on trouve le dôme de Runit , une structure en béton construite au-dessus d'un cratère rempli de débris radioactifs. Le béton est fissuré et le niveau de la mer monte en raison du changement climatique. Tôt ou tard, le dôme s'effondrera.

Justice bafouée

Presque personne n'a obtenu justice. Un tribunal des Îles Marshall a estimé que plus de 500 millions de dollars seraient nécessaires rien que pour réparer les dommages subis par les habitants de Bikini. Les États-Unis n'ont jamais payé. La France n'a que partiellement reconnu sa culpabilité, après des décennies de mensonges. Le Royaume-Uni n'a pratiquement rien fait.

Ce que les dirigeants du Pacifique ont demandé

Le 30 mars à Suva, les représentants des îles contaminées par les essais nucléaires ont exigé quatre choses :

Un soutien accru pour la santé des populations exposées. La dépollution des sites contaminés. Une reconnaissance officielle et une indemnisation pour les dommages subis. Un contrôle indépendant de la radioactivité.

Conscience atomique

Il y a une chose qui risque de disparaître dans le monde d'aujourd'hui : la conscience atomique. Préserver la conscience atomique implique de se souvenir, de prévenir et de se mobiliser.

Le 27 avril , l'opinion publique mondiale devra suivre de près les événements de l'ONU, car l'avenir des armes nucléaires nous concerne tous. Des témoins des essais nucléaires du Pacifique seront à New York, de même que des témoins de l'Holocauste à Hiroshima et Nagasaki. Ils porteront la voix de l'humanité jusqu'au siège des Nations Unies.

Chez PeaceLink, nous souhaitions raconter cette histoire car le silence des médias est inacceptable .

Une fois de plus, nous nous demandons : pourquoi n'en parle-t-on pas ?