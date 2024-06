Le idee confuse di Giorgia Meloni sull'Europa: tra sussidiarietà e modello confederale

Conversazione telefonica Meloni - Michel Autore: Presidenza del Consiglio dei Ministri Fonte: https://www.governo.it/it/articolo/conversazione-telefonica-meloni-michel/25936 Copyright © Presidenza del Consiglio dei Ministri Licenza: CC Attribuzione 4.0 Chiudi

Lunedì 3 giugno la Presidente del Consiglio ha rilasciato una lunga intervista a Nicola Porro nella trasmissione Quarta Repubblica.

Nella parte finale dell’intervista - dedicata a temi nazionali - Giorgia Meloni ha finalmente esplicitato la sua visione di Europa contrapponendo il modello confederale - da lei sostenuto - a quello federale.

Ha affermato che "nel modello federale tutto viene accentrato e gli Stati nazionali non contano nulla perché decide tutto l'Europa”.

E ha usato una categoria federalista la sussidiarietà per definire la sua visione di Europa confederale.

Le due cose - sussidiarietà e modello confederale - non stanno insieme perché i temi che devono essere affrontati a livello europeo restano ostaggio del veto nazionale in quanto in una confederazione gli Stati restano sovrani.

Tutto ciò dimostra la sua ignoranza su cosa sia il federalismo.

Come sappiamo il modello federale si basa sul principio di sussidiarietà dove al livello superiore di governo vengono decise solo quelle materie che non possono essere affrontate adeguatamente al livello inferiore.

Il federalismo è il modello istituzionale che consente di avere un governo su più livelli. A livello europeo - per esempio - dovrebbero essere decise le materie che gli Stati nazionali non sono in grado di affrontare e di risolvere da soli come la guerra, le migrazioni, i cambiamenti climatici, l'intelligenza artificiale, ecc..

Al contrario il modello confederale - a cui fa riferimento la Meloni - accentra il potere negli Stati nazionali rendendo inefficace il livello europeo di governo.

Infatti - non a caso - i nazionalisti cosiddetti “sovranisti” pongono l’accento sulla sovranità nazionale e sull’Europa delle nazioni attaccando il Presidente della Repubblica quando parla di sovranità europea.

A pochi giorni dall’importante voto europeo è giusto far chiarezza su un punto fondamentale per il futuro dei cittadini europei.