Stella Moris Assange: « Incarcérer Julian pour pouvoir incarcérer n’importe quel journaliste »

Image extraite de la visioconférence du Club Suisse de la Presse à Genève (Crédit image: Photo du Club Suisse de la Presse) Auteur: Club suisse de la Presse Fermer

Selon l’épouse du journaliste australien Julian Assange, toujours en prison au Royaume-Uni, la technique du harcèlement est utilisée pour effrayer les journalistes et les rédacteurs du monde entier : en frapper un pour en éduquer 100.

Et malheureusement, l’intimidation fait déjà des ravages, a ajouté l’avocate et militante des droits de l’homme de 39 ans qui est née et a grandi en Afrique du Sud. Il y aurait des journalistes qui lui auraient dit de travailler avec la peur d’être « julian-assangiste ».

Et il y aurait des journaux américains qui ne feraient plus de journalisme d’investigation parce que les sources – les personnes à l’intérieur du système qui, dans le passé, ont révélé les crimes dont elles ont eu connaissance – sont maintenant silencieuses. Mais surtout, lui aurait dit un éditeur, nous ne voulons plus publier de révélations brûlantes.

C’est pourquoi nous devons nous battre pour la liberté de Julian, a ajouté Stella: la liberté de la presse et la liberté d’expression et notre droit de savoir dépendent de sa liberté. L’épouse du co-fondateur de WikiLeaks a ensuite conclu son discours en l’ouvrant, en appelant le pays hôte de la conférence, la Suisse, à prendre parti en faveur de la libération de son mari. De nombreuses questions des journalistes présents dans la salle et en ligne ont suivi. Deux en particulier, du correspondant de Pressenza, sont significatives en ce moment crucial où Assange pourrait être extradé vers les États-Unis à tout moment. Les voici:

(1.) Mme Assange, des militants qui soutiennent votre mari appellent « Jour J » le jour où la Haute Cour britannique annoncera si elle accorde à Julian une nouvelle audience. Si elle ne le fait pas, sa dernière chance au Royaume-Uni est perdue. Les militants prévoient donc une manifestation de masse devant la Haute Cour le jour « J » et entendent accrocher des rubans jaunes « Free Assange » devant les ambassades dans tous les pays du monde. Mais ce n’est que le « jour J » : il y a aussi le « jour J’ », qui est le jour où le fourgon de police arrive à la prison de Belmarsh pour emmener Julian à l’aéroport. Que pourront faire les militants pour manifester avec force leur désapprobation face à cet acte ? Avez-vous une suggestion à donner ?

(2.) La deuxième question concerne l’avenir de Julian. Il est clair que les États-Unis et le Royaume-Uni ne veulent pas permettre à Julian d’être libre parce qu’ils ne veulent pas qu’il recommence à travailler sur WikiLeaks et fasse de nouvelles révélations. Existe-t-il donc une solution de compromis entre, d’une part, la liberté inconditionnelle et, d’autre part, accepter de ne pas relancer WikiLeaks ? Par exemple, Julian accepterait de vivre en Australie, dans une petite ville isolée avec vous et votre famille – mais sans connexion internet, pour ne plus pouvoir « faire de dégâts » (du point de vue des États-Unis et de la Grande-Bretagne) ?

Pour visionner la vidéo de l’intégralité de la conférence de presse, d’une durée d’une heure et 20 minutes, ou la vidéo des réponses de Stella aux deux questions qui viennent d’être indiquées (durée 7 minutes), cliquez sur le lien http://boylan.it/assange/7 . La conférence s’est déroulée en anglais, mais vous trouverez également la transcription de la vidéo de 7 minutes et sa traduction en italien sur ce lien.

Pour informations ou commentaires : info@boylan.it