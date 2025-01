Gli incontri zapatisti: resistenza e ribellione globale

In Chiapas, il movimento zapatista celebra 31 anni di lotta per l’autonomia con riflessioni sui beni comuni e la nonviolenza. Emerge la capacità del movimento zapatista di mantenere vivo un progetto politico basato sull’autonomia e sulla gestione collettiva delle terre.

Pietro Anania offre una panoramica approfondita degli Encuentros de Resistencia y Rebeldía, svolti tra il 28 dicembre 2024 e il 2 gennaio 2025 a San Cristóbal de Las Casas e nel Caracol di Oventic, in Messico, in occasione del 31esimo anniversario dell’insurrezione zapatista. L’articolo analizza i temi centrali trattati durante gli incontri, come la critica al capitalismo, le politiche agrarie del governo messicano, il ruolo delle donne e la gestione dei beni comuni, evidenziando le tensioni tra il movimento zapatista e il governo federale.

Attraverso testimonianze dirette e interventi di esponenti chiave del movimento e accademici di rilievo, il pezzo sottolinea la capacità del movimento zapatista di mantenere vivo un progetto politico basato sull’autonomia e sulla gestione collettiva delle terre. L’articolo pone in risalto la natura nonviolenta del movimento, che trova espressione nel motto Nuestra arma es nuestra palabra ("La nostra arma è la parola"), e ne documenta il messaggio di speranza e solidarietà verso altre realtà oppresse, come la Palestina.

