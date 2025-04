La fuga dei cerberi

Piazza Isy Obed Murillo, primo martire della resistenza contro il golpe Fonte: (G. Trucchi | Rel UITA) Chiudi

I cani da guardia dei potenti fuggono terrorizzati. È bastato che la Procura iniziasse gradualmente a far camminare la macchina della giustizia perché si sentissero privati delle abituali protezioni e sicurezze e si mettessero in fuga.Stiamo parlando di alcuni dei principali attori e continuatori del colpo di Stato civile-militare del 2009 in Honduras, che hanno approfittato delle cariche che ricoprivano in quegli anni per difendere e garantire gli interessi delle élite economiche nazionali, delle multinazionali che imperversano nel Paese, nonché i propri, a spese di una popolazione sempre più povera ed emarginata.Il generale in pensione Romeo Vásquez Velásquez, ex capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate honduregne, ora camaleonte politico, è stato accusato, insieme ad altri due ex alti ufficiali militari, dell'omicidio di Isy Obed Murillo Mencías , il primo martire della resistenza contro il colpo di Stato. Sono anche accusati del reato di lesioni personali gravi nei confronti di Alex Roberto Zavala Licona.Secondo le indagini, le azioni dei militari "sono state brutalmente sproporzionate, in quanto hanno sparato indiscriminatamente con fucili di alta potenza e armi di grosso calibro contro cittadini che stavano esercitando il loro diritto a manifestare pacificamente"."Queste azioni che hanno provocato morti e feriti gravi”, continua la Procura, "non sono stati atti isolati, ma crimini compiuti da elementi delle forze armate" su ordine diretto di Vásquez Velásquez, del direttore delle Operazioni Speciali e del suo vice.Per la Procura dei diritti umani, "la loro negligenza e inazione hanno costituito gravi violazioni dei diritti umani, lasciando i manifestanti alla mercé di una forza militare che ha agito con violenza disumana e sproporzionata".Prima incarcerato, poi sottoposto a misure alternative e infine con un nuovo mandato di arresto, il generale in pensione ha deciso di fuggire con destinazione sconosciuta, per apparire poche ore dopo in un video in cui inveiva contro il governo di Xiomara Castro, accusandolo di persecuzione politica. Un triste spettacolo in cui rivendica la legittimità del colpo di Stato in nome della difesa della democrazia contro l'espansione del comunismo in Honduras.Alcuni giorni dopo, un altro volto pubblico del, l'ex presidente de facto Roberto Micheletti, ha dichiarato ai media nazionali che avrebbe abbandonato il Paese di fronte al possibile inizio di un'azione giudiziaria nei suoi confronti."C'è un piano per presentare un'accusa contro di me e per umiliarmi come hanno fatto con Romeo Vásquez Velásquez. Non ho intenzione di dare loro questo piacere", ha dichiarato.Ci sono anche ex funzionari del governo dell'ex presidente Juan Orlando Hernández, attualmente condannato negli Stati Uniti a 45 anni di carcere per reati di narcotraffico, che sono già fuggiti, come Ricardo Cardona e Ebal Díaz o come l'ex procuratore generale Óscar Fernando Chinchilla. Altri sono latitanti o già in carcere.