La destra criminalizza l’opposizione: esilio, arresti e leggi per soffocare il dissenso

Dopo le contestate elezioni del 2025, mandato di cattura per l’ex presidente del Congresso Luis Redondo e dodici parlamentari sotto accusa. Le nuove leggi penali inaspriscono la repressione del dissenso e delle proteste sociali. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano una deriva autoritaria

Honduras Fonte: Pagine Esteri

In Honduras la memoria del colpo di Stato del 28 giugno 2009 contro il presidente Manuel Zelaya rimane un punto di riferimento cruciale e uno spartiacque per l’intera società. Nonostante il passare degli anni e i successivi appuntamenti elettorali, diversi analisti ritengono che l’apparato repressivo e le dinamiche di potere consolidatesi a partire dalla rottura costituzionale e durante i successivi dodici anni di narcodittatura (2009-2021) e di influenza del bipartitismo storico (Partito Nazionale e Partito Liberale), non siano stati per nulla smantellati.

Questo sistema mantiene radici profonde nelle istituzioni collegate alla politica tradizionale, alle élite economiche nazionali, ai grandi capitali multinazionali e alle reti del narcotraffico. Tale configurazione risente anche delle storiche politiche strategiche degli Stati Uniti nella regione, che hanno tradizionalmente considerato l’Honduras uno snodo geopolitico nel corridoio centroamericano.

Si tratta di una struttura che tende a tutelare rigidamente i propri equilibri e interessi. Di conseguenza, i settori politici o i movimenti sociali che propongono riforme strutturali, modelli di sviluppo più inclusivi o addirittura una rifondazione del Paese si scontrano con una dura repressione giudiziaria e fisica, che spesso culmina nell’arresto, nell’esilio forzato, o, nei casi più estremi, nell’assassinio politico.

La fase più recente di questa complessa dinamica si sta consumando tra la Corte Suprema di Giustizia e gli uffici del Ministero Pubblico, istituzioni tornate sotto il controllo del bipartitismo. Al centro della contesa vi sono le pesanti tensioni post-elettorali legate alle consultazioni generali di fine 2025. Di recente, la magistratura ha emesso un mandato di cattura internazionale, corredato da un’allerta rossa dell’Interpol, nei confronti di Luis Redondo, ex presidente del Congresso Nazionale. Ha inoltre messo sotto accusa i deputati, quasi tutti dell’allora governante partito Libertà e Rifondazione (Libre), che in quel periodo componevano la Commissione Permanente del Parlamento, chiamati a rispondere di aver presuntamente abusato delle proprie prerogative per contestare i risultati del voto.

I ricorsi rimasti insoluti, la sospensione del conteggio elettronico per oltre 24 ore, le ripetute interruzioni del sistema preliminare e le denunce di attacchi informatici prima, durante e dopo il voto, avevano fatto da corollario a una rapida dichiarazione dei vincitori da parte delle due rappresentanti del bipartitismo all’interno del massimo organo elettorale. Di fronte a questa proclamazione ufficiale — effettuata a tappe forzate nonostante le contestazioni su massicce alterazioni della volontà degli elettori —, la Commissione Permanente del Parlamento ha tentato una contromossa istituzionale.

Durante la sessione straordinaria dell’8 gennaio 2026, questo organo ristretto ha approvato il Decreto Legislativo 58-2025, con il quale ordinava al Consiglio Nazionale Elettorale la revisione e il riconteggio “voto per voto” di circa 20 mila verbali elettorali. Questo aspro braccio di ferro ha finito per ridefinire i destini dei suoi protagonisti. Da un lato, le due funzionarie che avevano certificato il voto sono state successivamente “premiate” con importanti cariche diplomatiche. Dall’altro, il terzo consigliere, Marlon Ochoa, esponente di Libre, ha pagato il prezzo più alto: dopo aver denunciato pubblicamente le irregolarità e consegnato le prove dei brogli al Ministero Pubblico, ha subito un duro scontro politico culminato in un giudizio parlamentare volto a destituirlo e, successivamente, a incarcerarlo. Temendo per la propria vita e per quella della sua famiglia, Ochoa ha dovuto infine abbandonare il Paese, scegliendo la via dell’esilio. Una sorte analoga è toccata di recente allo stesso Luis Redondo, costretto all’esilio fuori dai confini nazionali.

I reati contestati dalla Procura a Redondo sono perturbazione illecita del funzionamento delle istituzioni, usurpazione di funzioni e violazione dei doveri dei funzionari. Si tratta di accuse contestate dalle opposizioni, poiché interpretano l’esercizio del controllo parlamentare — un pilastro in qualunque democrazia — come un atto eversivo e criminale.

Le dinamiche della destra oligarchica nazionale, sostenute dall’influenza di Washington, hanno così reinsediato al potere esecutivo il Partido Nacional, guidato dalla figura pubblica di Nasry “Tito” Asfura, mentre l’ex presidente Juan Orlando Hernández — condannato negli Stati Uniti a 45 anni di carcere per narcotraffico e graziato da Donald Trump — mantiene una complessa influenza strategica sullo sfondo del quadro politico.

Per decifrare l’attuale contesto dell’Honduras, e più in generale dei Paesi latinoamericani in cui si registra una forte svolta conservatrice e neoliberista allineata agli interessi di Washington, è necessario osservare la mappa del potere reale che controlla la nazione centroamericana.

Quello a cui si assiste non è un normale processo giudiziario, ma viene descritto dalle opposizioni come un’operazione di lawfare, una strategia orchestrata dal bipartitismo tradizionale per garantire gli interessi oligarchici e impedire future opzioni progressiste. Mentre Redondo denuncia dall’esilio la persecuzione politica e si difende in Honduras tramite i suoi legali, gli altri dodici deputati ed ex deputati incriminati affrontano un percorso giudiziario in cui denunciano forti limitazioni alle proprie garanzie. Ad attenderli c’è la giudice Anny Ochoa, una figura la cui imparzialità è stata pesantemente ricusata dalla difesa a causa dei suoi legami strutturali con il partito di governo.

Esiste anche una continuità evidente, un filo rosso tra la pressione giudiziaria contro chi ha denunciato il golpe elettorale del 2025 e la diffusa impunità che circonda l’assassinio di decine di attivisti ambientali e difensori della terra. Questa dinamica si inserisce in un quadro di progressiva criminalizzazione del dissenso, che oggi dispone di nuovi strumenti legali.

Il Comitato dei Familiari dei Detenuti Scomparsi in Honduras (Cofadeh) ha lanciato un forte allarme contro il recente pacchetto di riforme penali e processuali, approvato dalla maggioranza parlamentare conservatrice tramite il Decreto Legislativo 84-2026. Bertha Oliva, coordinatrice dell’organizzazione per i diritti umani e figura storica della resistenza honduregna, denuncia la natura di questi provvedimenti: “Questo non è un pacchetto per la sicurezza, è la legalizzazione del terrore”, ha dichiarato l’attivista. “Stanno rispolverando i manuali della Dottrina della Sicurezza Nazionale degli anni ’80. Modificare il codice penale per punire la dissidenza non serve a combattere i criminali, ma a blindare l’impunità di chi siede al potere e ad azzerare lo Stato di diritto, lasciando i cittadini in una totale condizione di vulnerabilità”.

Con il pretesto della sicurezza pubblica e della lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato, le nuove norme allungano i tempi della carcerazione preventiva, autorizzano le perquisizioni domiciliari senza mandato giudiziario, introducono l’isolamento disciplinare fino a 60 giorni e applicano la detenzione preventiva obbligatoria sulla base di semplici indizi. Persino le forme di protesta visiva, come la realizzazione di graffiti o slogan sui muri, vengono equiparate ad atti di terrorismo, con pene che variano dai 30 ai 40 anni di reclusione. Un bukelismo alla honduregna che fa dello stato d’eccezione, della militarizzazione dei territori, delle detenzioni arbitrarie, della criminalizzazione della protesta e del populismo penale, la sua filosofia dominante.

“Se si manifesta per la tutela dell’acqua si viene accusati di terrorismo; se si difende la foresta e la terra si viene perseguiti come usurpatori. Se si chiede il conteggio dei voti per evitare frodi elettorali, si viene accusati di perturbare le istituzioni. È il totale capovolgimento della giustizia”, denunciano le organizzazioni impegnate nella difesa dell’ambiente e dei beni comuni.

Gli eventi in corso in Honduras non rappresentano una crisi passeggera, ma uno scontro profondo tra visioni contrapposte del modello di Paese. La persecuzione contro la Commissione Parlamentare, così come la criminalizzazione dei movimenti sociali e della protesta in generale, riducono le prospettive di una democratizzazione da attuarsi esclusivamente per via istituzionale. Quando le regole del gioco vengono gestite e applicate in modo unilaterale da chi detiene il controllo della forza, la risposta dei movimenti sociali si sposta verso la mobilitazione, l’organizzazione dal basso e la solidarietà internazionale.

In questo contesto, la sonora sconfitta di Trump nelle elezioni di midterm apre però un fronte di vulnerabilità geopolitica per le forze conservatrici honduregne. L’offensiva parlamentare, investigativa e, molto probabilmente, giudiziaria che la nuova maggioranza democratica è pronta a lanciare si concentrerà, tra l’altro, sulla facilità con cui l’amministrazione Trump ha concesso indulti presidenziali. Diversi congressisti democratici hanno già ventilato l’intenzione di indagare a fondo sulla controversa grazia concessa a Juan Orlando Hernández.

Questo severo scrutinio su Capitol Hill potrebbe rappresentare un primo importante ostacolo all’offensiva bipartitista, indebolendo di fatto la strategia repressiva messa in campo in Honduras negli ultimi mesi.

“L’unica ragione per cui i moribondi partiti tradizionali hanno potuto rubare le elezioni e assaltare il potere in Honduras è perché Trump li ha imposti con la forza. Lo tsunami democratico, senza alcun dubbio, spazzerà via anche la superbia della narco-dittatura honduregna”, ha dichiarato Marlon Ochoa dall’esilio. “Il vento ha iniziato a cambiare a favore della democrazia e della pace a cui aspiriamo in America. Coloro che credevano che Trump e i suoi alleati sarebbero stati eterni sono stati ‘bastonati’ negli Stati Uniti e in Brasile”.

E mentre l’apparato giudiziario procede con i provvedimenti restrittivi nei confronti dei deputati dell’opposizione e di chi esprime nelle piazze il proprio dissenso, la memoria storica del Paese rimane il fulcro della mobilitazione sociale e di un futuro diverso possibile.

Fonte: Pagine Esteri