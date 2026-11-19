El Salvador sta vivendo una delle manovre politiche più complesse e rischiose della sua storia recente. Con la scusa iniziale di salvare quattro tecnici aeronautici della Forza di repressione delle bande (GSF) dell’ONU —rapiti il 18 ottobre 2026 da bande armate a Croix-des-Bouquets—, il presidente Nayib Bukele ha ordinato lo sbarco di oltre 2.000 militari a Port-au-Prince. Tuttavia, la narrativa che giustificava l’incursione si è presto incrinata.

Fino ad ora le autorità salvadoregne non hanno fornito precisazioni sulle condizioni degli ostaggi. Questa mancanza di certezze ha trasformato la missione originaria: da operazione umanitaria di salvataggio a massiccia campagna punitiva e di controllo, forte del “via libera” politico di Washington. Stati Uniti, Colombia e Repubblica Dominicana hanno garantito il supporto logistico per trasferire uomini e mezzi sull’isola, mentre il presidente dominicano Luis Abinader ha confermato anche il supporto di intelligence alle truppe salvadoregne.

Ad Haiti, la crisi di sicurezza è strutturale. Le gang armate –riunite nella coalizione Viv Ansanm, che include gruppi come 400 Mawozo e Chèn Méchan– controllano circa l’80-90% della capitale ed estendono la loro violenza alle aree rurali, mentre lo Stato haitiano non riesce a mantenere il controllo delle zone liberate dalle truppe straniere. Dal 2004, l’istituzione del CORE Group e della missione ONU MINUSTAH ha prodotto un bilancio ampiamente fallimentare, segnato da gravi scandali umanitari e ingerenza nella sovranità nazionale.

In questo complesso scenario di guerra urbana coesistono e si scontrano contractor privati statunitensi, la forza ONU, la polizia e l’esercito haitiano, le bande armate e ora il contingente di El Salvador, che agisce senza mandato internazionale in base a un presunto accordo bilaterale tra Port-au-Prince e San Salvador. Senza una direzione centralizzata, ogni attore opera secondo le proprie regole, aumentando il caos e il rischio di un conflitto indefinito.

Nelle prime settimane di presenza, le unità speciali salvadoregne, con il sostegno di polizia ed esercito haitiano, hanno sferrato attacchi coordinati via terra e via aria. Dopo aver raso al suolo la base operativa di 400 Mawozo – nonché residenza del capo gang Wilson Joseph –, hanno ripreso il controllo dello stadio nazionale Sylvio-Cator. Bukele ha poi intimato alle gang di abbandonare le zone ancora occupate, annunciando che trasformerà lo stadio in una base operativa avanzata. Quella che sembrava un’esfiltrazione si sta così trasformando in un intervento prolungato sul territorio dagli obiettivi sempre meno decifrabili.

Incassato il pieno sostegno delle autorità haitiane e di parte della popolazione, il presidente Bukele incontrerà in questi giorni il ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Patrick Pélissier. Su mandato del primo ministro provvisorio Alix Didier Fils-Aimé – che ha annullato la propria visita all’ultimo momento – il guardasigilli haitiano si trova a San Salvador per partecipare alla II Conferenza Internazionale sullo Stato e la Democrazia (CIED 2026). L’incontro bilaterale dovrebbe servire a definire il futuro del dispiegamento militare.

Sul piano internazionale, la legalità dell’operazione è però sotto severo scrutinio: il portavoce ONU Stéphane Dujarric ha chiarito per iscritto che la gran parte dei militari salvadoregni opera fuori dal mandato delle Nazioni Unite. Sul campo, le conseguenze umanitarie sono già pesanti. Secondo Medici Senza Frontiere (MSF), l’arrivo di nuove forze armate rischia di aggravare il conflitto armato e schiacciare ulteriormente i civili nel fuoco incrociato. Parallelamente, i movimenti sociali della diaspora, come il Movimento Socioculturale per i Lavoratori Haitiani (MOSCTHA), parlano di “occupazione” sterile, ricordando i fallimenti delle passate ingerenze straniere. Secondo l’Ufficio ONU per gli affari umanitari (OCHA), gli ultimi attacchi hanno già costretto circa 2.000 persone a fuggire dalle proprie case.

Quali sono dunque i veri obiettivi di Bukele? “Non si tratta solo di un salvataggio, ma di un modello che si propone di esportare, che combina stato di eccezione, mega carceri, arresti di massa e arbitrari, e che ora intende fare un ulteriore passo oltre i confini salvadoregni”, spiega Marisela Ramírez, del Blocco di Resistenza e Ribellione Popolare (BRP), al programma Horizonte Sur Global. Secondo l’attivista, il bukelismo è diventato un franchising politico e un marchio registrato che le destre della regione cercano di imitare. Come i manuali controinsurrezionali del secolo scorso, il modello salvadoregno viene oggi venduto come formula magica basata sul punitivismo penale e la sospensione di garanzie costituzionali a società terrorizzate dalla violenza urbana, omettendo le specificità storiche locali. L’invio di oltre 2.000 soldati a Port-au-Prince tenta di internazionalizzare questa dottrina, proponendo i metodi applicati in America Centrale come forza di polizia globale.

Dagli ambienti accademici e pastorali salvadoregni emerge forte preoccupazione per questa deriva ideologica e per i rischi del messianismo politico. L’analisi dell’Università Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), esposta da Rodolfo Cardenal, direttore del Centro Monsignor Romero, evidenzia come la giustificazione dell’intervento sia scivolata verso una retorica mistica e apocalittica, presentando l’azione militare come una “guerra spirituale tra il bene e il male”. Il governo di Bukele si autodefinisce incarnazione assoluta del bene e demonizza le bande haitiane per legittimare una guerra di sterminio nei Caraibi, dove il fine giustifica i mezzi e le vittime civili diventano danni collaterali. Presentandosi come un liberatore disinteressato senza mire neocoloniali – continua Cardenal –, Bukele punta a proporsi come l’unico leader latinoamericano capace di pacificare nazioni tormentate dalla violenza.

Ma Haiti non è El Salvador e le bande haitiane non sono le maras, esponendo le truppe salvadoregne al rischio concreto di pesanti perdite. Inoltre, l’efficacia del modello si regge su narrazioni mediatiche che omettono un dato documentato dal Dipartimento del Tesoro, da indagini federali statunitensi e da inchieste giornalistiche: i preesistenti patti segreti tra funzionari del governo Bukele e i vertici incarcerati delle bande criminali, una variabile irripetibile nel frammentato ecosistema paramilitare haitiano.

Per Martínez, dietro la retorica altisonante della lotta alla criminalità emergono anche sospetti di vasti interessi economici nel sottosuolo haitiano, che ospita risorse minerarie stimate in circa 20 miliardi di dollari: un bottino che introduce variabili estrattiviste in un dispiegamento privo di controllo internazionale, accompagnato dall’uso della “guerra cognitiva”, cara a Bukele per manipolare i traumi collettivi legati alla criminalità e nascondere le reali motivazioni dell’operazione.

A ciò si somma il business del mercenarismo aziendale, legato alla presenza nella regione di Erik Prince, ex Navy SEAL e fondatore della controversa Blackwater. Nel 2025, il governo haitiano ha firmato un contratto decennale con l’attuale società di Prince, la Vectus Global, per fornire tecnologia anti-gang. Prince ha incontrato a San Salvador Bukele e membri del Congresso USA, elogiando con veemenza lo stato di emergenza salvadoregno. I legami operativi sono stretti: tra i contractor di Vectus Global ad Haiti figurano veterani di varie nazionalità, inclusi militari salvadoregni che inizialmente facevano parte della prima avanguardia dell’ONU (composta da 78 a 125 effettivi centroamericani).

Secondo la portavoce del BRP, l’esportazione del modello di sicurezza salvadoregno poggia inoltre sull’indebitamento pubblico, sull’opacità istituzionale e su un messianismo politico i cui costi interni sono già evidenti. In El Salvador, il controllo sociale si traduce in quasi cinque anni ininterrotti di stato di emergenza e 56 proroghe consecutive, arresti di massa, centinaia di denunce di morti in custodia nelle carceri di massima sicurezza e oltre 150 dirigenti sociali arrestati per smantellare il dissenso. Per finanziare questo apparato, l’esecutivo ha privilegiato la spesa militare a scapito degli investimenti sociali.

Tra gennaio e settembre 2026, El Salvador ha importato generi alimentari per 2,4 miliardi di dollari (+4% rispetto all’anno precedente) e, secondo i dati del Segretariato per il Commercio e gli Investimenti, l’80% del cibo consumato nel Paese proviene ormai dall’estero. Stando alla Banca Centrale, inoltre, il 77% delle famiglie non dispone di un alloggio dignitoso, con una carenza abitativa che tocca il 98,6% dei nuclei rurali e il 51% di quelli urbani. Sul fronte dei conti pubblici, il debito totale è cresciuto di 229 milioni di dollari nel solo mese di settembre, superando la soglia dei 35 miliardi (+83% dall’inizio dell’era Bukele), mentre il 70% dei pensionati non riesce a coprire il paniere di beni di prima necessità.

Un quadro ancora più paradossale considerando che – come ammesso dallo stesso Bukele – il 90% dei costi della missione ad Haiti grava direttamente sulle casse dello Stato salvadoregno.

“In El Salvador l’unica voce di bilancio che è cresciuta è quella militare, mentre tutti i progetti sociali hanno subito tagli spaventosi”, conclude Ramírez.