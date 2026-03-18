La deriva autoritaria di Bukele, fedele alleato di Washington

L'attacco Usa-Israele è stato lanciato per evitare che Teheran si doti dell'arma nucleare?

Se avevano già nuclearmente "obliterato" l’Iran nel 2025, perché avrebbero dovuto nuovamente bombardarlo nel 2026? O hanno mentito nel 2025 o hanno mentito oggi. Tertium non datur.

4 marzo 2026 - Redazione PeaceLink