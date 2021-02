Crisi di governo

Questi lunghi mesi mi hanno messa a dura prova, come tante altre persone, ma sono dispiaciuta di essere cambiata dentro, di aver perso fiducia nelle istituzioni e nel prossimo, fatte salve le tante persone di buona volontà. Mi verrebbe la voglia di arrendermi, ma so che non lo farò.

La verità è che sono molto arrabbiata, preoccupata, spaventata, delusa, ma per fortuna riesco a sorridere delle piccole felicità, per non morire dentro.

Quelli e quelle che decidono del nostro futuro sono i teatranti che si stanno esibendo in questi giorni in una squallida sceneggiatura.

Mi verrebbe la voglia di arrendermi, ma so che non lo farò, nemmeno adesso che dopo 50 anni so che ci siamo giocato quel futuro in cui tante e tanti di noi hanno creduto.

Mi sento idiota perché non ho mai cambiato idea. L'Utopia mi ha fatto arrivare fino a qui. Continuerò a seguirla. Anche con le stampelle e senza un braccio.

Chi invece ha cambiato più volte idea per seguire il potente di turno di strada ne ha fatta, eppure tanta, ma credo che prima o poi dovrà dar conto alla propria coscienza, ammesso che ce l'abbia. Per adesso in tanti e tante si sono smascherati, e questo dovrebbe bastare a decretarne la fine. Almeno in politica... Invece no. C'è sempre uno stuolo di servi, nani e ballerine pronti a seguirli, sempre e comunque. Se avevo sperato che questa emergenza ci avrebbe reso migliori, mi sono sbagliata, vedo e riconosco dinamiche che sono le stesse che ci hanno portato fin qui.