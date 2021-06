Morti sul lavoro, morti per lavoro, morti per la ripartenza, morti per sciopero sono accomunati dalla stessa tragica sorte di non contare nulla.

Il file rouge che unisce queste morti è il profitto al quale tutto si sacrifica, i morti in questo sono uguali, sono rischio calcolato, sono numeri.

Avviene da tempo a Taranto, e non solo, ma oggi, con la covid-19, riguarda tutti noi. Si sta facendo passare il messaggio che il virus possa sparire per decreto, così come per anni si è fatto a Taranto, adeguando agli interessi datoriali i parametri di tolleranza alle sostanze tossiche.